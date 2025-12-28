رفض التهجير.. وزير الخارجية: مصر لا يمكن أن تكون طرفا في أي ظلم تاريخي يقع للفلسطينيين

أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن مصر تعرضت لإختبار التهجير، وكان هناك من يعني يراهن ان مصر ستقبل التهجير مقابل اشياء وشوفنا ده ولكن خلاص هذا الامتحان قد عبرناه بنجاح واثبتت مصر يعني والرئيس عبد الفتاح السيسي أن موضوع التهجير لا كلام فيه.

وقال بدر عبد العاطي، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن قضية التهجير تعتبر أحد الخطوط الحمراء التي وضعها ورسمها الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بالسياسه الخارجيه المصريه جنبا الى جنب عدد من الملفات الخاصه بدول الجوار الاقليمي لمصر.

وتابع وزير الخارجية، أن مصر لا يمكن ان تكون طرفا في أي ظلم تاريخي يقع للفلسطينيين او ان تكون بوابه رفح نافذه وبوابه لتهجير الفلسطينيين، مؤكدا أنه كان هناك عروض للضغط على مصر للموافقة على التهجير.