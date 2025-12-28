شريف عبد القادر: صلاح خارج حسابات مواجهة أنجولا.. وتغييرات مرتقبة في تشكيل المنتخب

أكد الناقد الرياضي شريف عبد القادر أن النجم محمد صلاح لن يشارك في مباراة الغد أمام منتخب أنجولا، وذلك ردًا على تساؤل الإعلامي أحمد موسى حول موقف صلاح من خوض اللقاء.

إشادة واسعة من الجماهير

وأوضح عبد القادر، خلال لقائه مع أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الحارس محمد الشناوي حظي بإشادة واسعة من الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الانتقادات التي وُجهت له عقب مباراة زيمبابوي.

وأشار إلى أن الشناوي يُعد من الحراس الكبار، ويمتلك سجلًا حافلًا بالإنجازات التاريخية سواء مع منتخب مصر أو النادي الأهلي، مؤكدًا أن لاعبي المنتخب جميعهم يُحسب لهم تحمل ضغوط المباراة وتقديم أداء جماعي مميز.

واختتم شريف عبد القادر تصريحاته بالتأكيد على أن المدير الفني حسام حسن من المتوقع أن يُجري تغييرات على التشكيل الأساسي في مباراة الغد، من خلال إراحة عدد من العناصر الأساسية، وعلى رأسهم محمد صلاح، استعدادًا لمواجهة الدور المقبل.