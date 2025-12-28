قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: توطين صناعة المهمات الكهربائية يعزز السيادة الصناعية لمصر ويخلق فرص عمل
شوط أول سلبي بين إنتر ميلان وأتالانتا بالدوري الإيطالي
الأرصاد: تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة .. وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق
سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 28 ديسمبر 2025 داخل البنوك والصرافة
وزير الخارجية: تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي الضمانة الوحيدة لتنفيذ اتفاقية السلام
وزير التموين: مخزون السلع الإستراتيجية في البلاد آمن
توخوا الحذر.. أمواج البحر ترتفع بشكل كبير على شواطئ 8 مدن ساحلية
تعرف على قائمة المتأهلين لدور الــ16 ببطولة أمم أفريقيا حتى الآن
وزير التموين: لم نحدد موعد تطبيق الدعم النقدي ونتوسع في منظومة الكارت الموحد
بطاقات ومبالغ مالية.. القبض على أحد أنصار مرشح بسوهاج
مضاعفة الخصومات.. صدى البلد يكشف عقوبات لاعبي الأهلي بعد توديع كأس مصر
القبض على 4 أشخاص يدفعون رشاوى مالية للناخبين بسوهاج
شريف عبد القادر: صلاح خارج حسابات مواجهة أنجولا.. وتغييرات مرتقبة في تشكيل المنتخب

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد البدوي

أكد الناقد الرياضي شريف عبد القادر أن النجم محمد صلاح لن يشارك في مباراة الغد أمام منتخب أنجولا، وذلك ردًا على تساؤل الإعلامي أحمد موسى حول موقف صلاح من خوض اللقاء.

إشادة واسعة من الجماهير

وأوضح عبد القادر، خلال لقائه مع أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الحارس محمد الشناوي حظي بإشادة واسعة من الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الانتقادات التي وُجهت له عقب مباراة زيمبابوي.

وأشار إلى أن الشناوي يُعد من الحراس الكبار، ويمتلك سجلًا حافلًا بالإنجازات التاريخية سواء مع منتخب مصر أو النادي الأهلي، مؤكدًا أن لاعبي المنتخب جميعهم يُحسب لهم تحمل ضغوط المباراة وتقديم أداء جماعي مميز.

واختتم شريف عبد القادر تصريحاته بالتأكيد على أن المدير الفني حسام حسن من المتوقع أن يُجري تغييرات على التشكيل الأساسي في مباراة الغد، من خلال إراحة عدد من العناصر الأساسية، وعلى رأسهم محمد صلاح، استعدادًا لمواجهة الدور المقبل.

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الاغتراب المعرفي في العصر الرقمي

