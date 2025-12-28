في غياب محمد صلاح.. القائمة الكاملة للفائزين بجوائز كلوب سوكر

توج فريق باريس سان جيرمان بجائزة افضل ناد في العالم خلال حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2025 في نسخته الـ16 بمدينة دبي الإماراتية.

واستبعدت اللجنة المنظمة للجائزة، محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، من القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزتي أفضل مهاجم وأفضل لاعب في العالم، كما تم استبعاد نادي بيراميدز من القائمة النهائية لأفضل نادٍ في العالم.

وحصد عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان جائزة أفضل لاعب في العالم 2025، خلال حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2025 في نسخته الـ16 بمدينة دبي الإماراتية.

أفضل مدير رياضي

وحصد لويس كامبوس المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان جائزة أفضل مدير رياضي في العالم 2025، خلال حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2025 في نسخته الـ16 بمدينة دبي الإماراتية.

رونالدو أفضل لاعب في الشرق الأوسط

حصد كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي ومنتخب البرتغال جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط 2025، خلال حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2025 في نسخته الـ16 بمدينة دبي الإماراتية.

لامين يامال أفضل مهاجم في العالم

حصد لامين يامال لاعب برشلونة الإسباني جائزة أفضل مهاجم في العالم 2025، خلال حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2025 في نسخته الـ16 بمدينة دبي الإماراتية.

إنييستا يحصد جائزة 'المسيرة'

وحصد الأسطورة أندريس إنييستا لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق جائزة 'المسيرة' تقديراً لمشواره الكروي الكبير، خلال حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2025 في نسخته الـ16 بمدينة دبي الإماراتية.

البرتغالي فيتينها أفضل لاعب خط وسط

حصد البرتغالي فيتينها جائزة أفضل لاعب خط وسط في العالم 2025، خلال حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2025 في نسخته الـ16 بمدينة دبي الإماراتية.

البرتغال أفضل منتخب

وحصد منتخب البرتغال جائزة أفضل منتخب في العالم 2025، خلال حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2025 في نسخته الـ16 بمدينة دبي الإماراتية.

ديزيريه دوي لاعب باريس سان جيرمان أفضل لاعب صاعد

وحصد الفرنسي ديزيريه دوي لاعب باريس سان جيرمان جائزة أفضل لاعب صاعد في العالم خلال حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2025 في نسخته الـ16 بمدينة دبي الإماراتية.

وتشمل النسخة الحالية توزيع جوائز لنحو 15 فئة رئيسية، منها 9 فئات كانت مفتوحة لتصويت الجمهور حتى 27 نوفمبر، قبل انطلاق الجولة الثانية لتحديد الفائزين بين 3 و11 ديسمبر الجاري، مع اعتماد النتائج على تصويت الجماهير ولجنة تحكيم "جلوب سوكر".