جلوب سوكر ... باريس سان جيرمان يتوج بجائزة افضل ناد عام 2025

فاز نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بجائزة أفضل نادٍ في العالم لعام 2025، وذلك بعد تحقيقه إنجازًا تاريخيًا بالفوز بستة ألقاب. وعلى صعيد المنتخبات، حصد منتخب البرتغال جائزة الأفضل بعد موسم استثنائي بقيادة كريستيانو رونالدو، حيث توج بدوري الأمم الأوروبية وتأهل لكأس العالم 2026.

وتوج الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل مدرب في العالم، بينما فاز البرتغالي جواو فيتينيا، نجم الفريق الباريسي، بجائزة أفضل لاعب وسط. وحصل لامين يامال على جائزة أفضل مهاجم في العالم، نظرًا لتألقه مع برشلونة وقيادته الفريق للفوز بالثلاثية المحلية

وحصد الأسطورة أندريس إنييستا لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق جائزة 'المسيرة' تقديراً لمشواره الكروي الكبير، خلال حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2025 في نسخته الـ16 في فندق أتلانتس ذا رويال بمدينة دبي الإماراتية.

وتشمل النسخة الحالية توزيع جوائز لنحو 15 فئة رئيسية، منها 9 فئات كانت مفتوحة لتصويت الجمهور حتى 27 نوفمبر، قبل انطلاق الجولة الثانية لتحديد الفائزين بين 3 و11 ديسمبر الجاري، مع اعتماد النتائج على تصويت الجماهير ولجنة تحكيم "جلوب سوكر".