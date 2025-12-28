جلوب سوكر...لويس إنريكي يتوج بجائزة افضل مدرب

توج الإسباني لويس إنريكي مارتينيز، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي بجائزة أفضل مدرب في العالم من جلوب سوكر، في الحفل السنوي الذي أقيم اليوم الاحد في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وقدم إنريكي موسماً رائع رفقة الفريق الباريسي توج فاز خلاله بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي.

وحصل ديزيري دويه، نجم باريس الشاب، على جائزة أفضل لاعب شاب في العالم، كما توج زميله فيتينيا جائزة أفضل لاعب وسط في العالم متفوقاً على نجم وسط برشلونة، بيدري.

وحصد لامين يامال نجم برشلونة جائزة أفضل مهاجم في العالم عن عام 2025 أيضاً.