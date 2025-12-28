كأس الأمم الإفريقية.. السودان يهزم غينيا الاستوائية 1-0 بنيران صديقة

حقق منتخب السودان فوزاً صعباً على حساب غينيا الإستوائية بهدف وحيد، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب إستاد محمد الخامس في الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا.

وجاء هدف منتخب السودان فى الدقيقة 74، عن طريق ساؤول كوكو بالخطأ في مرماه.

وبهذه النتيجة يقفز منتخب السودان إلى المرتبة الثالثة برصيد 3 نقاط، وتجمد منتخب غينيا الإستوائية فى المركز الرابع والأخير بدون نقطة.

وحصل ولي الدين خضر على لاعب السودان على بطاقة صفراء بعد تدخل عنيف على لاعب غينيا الإستوائية في الدقيقة 18.

ونفذت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح غينيا الاستوائية على رأس أوبيانج الذي سدد كرة مرت بجوار المرمى في الدقيقة 45+6.

تشكيل غينيا الاستوائية

وتضمن تشكيل غينيا الاستوائية: حراسة المرمى: جيسوس أوون، الدفاع: كارلوس أكابو، ساؤول كوكو، إستيبان أورو، مارفين أنيبوه، الوسط: إيبان سالفادور، سانتياجو إينيمي، خوسيه ماشين، بيدرو أوبيانج، عمر ماسكاريل، الهجوم: لورين زونيجا.

تشكيل السودان

بينما جاء تشكيل السودان كالتالي: حراسة المرمى: منجد النيل أبو زيد، الدفاع: بخيت خميس، مصطفى كرشوم، محمد سعيد أحمد، شيدي برجلان، الوسط: محمد عيسى، أمير عبدالله، عمار تايفور، عبد الرزاق عمر، ولي الدين خضر، الهجوم: محمد عبدالرحمن يوسف.



