خالد الغندور يثير الجدل بشأن عقد بنتايج مع الزمالك

طرح الإعلامي خالد الغندور ، سؤالاً آثار به الجدل بشأن فسخ عقد المغربي محمود بنتايج مع الزمالك .

وكتب الغندور، عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك : "هل يفسخ بنتايج عقده مع الزمالك".

ونشبت أزمة خلال الساعات الأخيرة بين نادي الزمالك والمغربي محمود بنتايج ، عقب فسخ الأخير التعاقد مع القلعة البيضاء من طرف واحد.

وكشف أحمد عبدالرؤوف المدير الفني لفريق الزمالك، تفاصيل فسخ المغربي محمود بنتايج تعاقده مع القلعة البيضاء من جانب واحد.

جاء خطاب بنتايج بفسخ تعاقده من طرف واحد مع نادي الزمالك بعد حصوله على مستحقاته، حيث وصل مقر النادي منذ 4 أيام وقام بإبلاغ زملائه بصفوف الفريق.