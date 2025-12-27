جماهير الزمالك تنتظر التألق.. عودة بنتايج تهز القلعة البيضاء

يعود المغربي محمود بنتايج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى صفوف الفريق في مواجهة بلدية المحلة المقرر لها غدا الأحد في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وغاب بنتايج عن المباريات الأخيرة بسبب مشاركته مع منتخب المغرب في بطولة كأس العرب بالإضافة إلى فترة الاحتفال بزواجه لتكون مباراة الغد بداية عودته للمشاركة مع الزمالك.

تأتي عودة بنتايج في وقت مهم للزمالك حيث يسعى الفريق لتجنب أي مفاجآت في مباراة بلدية المحلة، خاصة بعد الخسارة الأخيرة أمام سموحة في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويعتبر اللاعب إضافة قوية للخط الهجومي للفريق لما يمتلكه من خبرة ومهارات قادرة على تغيير مجريات المباراة لصالح الزمالك.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن عودة بنتايج تعد دفعة قوية للفريق قبل انطلاق مباريات كأس مصر.

ويأمل جمهور الزمالك أن يقدم بنتايج أداءا مميزا يعزز حظوظ الفريق في الوصول إلى الأدوار المتقدمة من البطولة ويعيد الثقة بعد النتائج الأخيرة.

مستحقات ومفاوضات مالية

كشف مصدر بنادي الزمالك أن بنتايج طلب القسط الجديد من مستحقاته الماليةوالبالغ 150 ألف دولار بعدما حصل على 75 ألف دولار من القسط السابق الذي تم تقسيمه إلى دفعتين.

كان اللاعب قد أرسل إنذارا للنادي بفسخ العقد من طرف واحد إلا أن الزمالك أوضح أن إنذار الفسخ ليس متاحا في الوقت الحالي وأنه يمكن لبنتايج تقديمه فقط بعد مرور شهرين من تاريخ حصوله على مستحقاته على أن تصبح له الحقية في فسخ العقد بعد 15 يوما إضافية إذا لم يتم دفع المستحقات.

مواجهة بلدية المحلة في كأس مصر

ويحل الزمالك ضيفًا على بلدية المحلة في الثانية والنصف ظهر غد الأحد على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات دور الـ32 من كأس مصر.

ويأمل الفريق الأبيض في حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16 وتجنب أي مفاجآت محتملة خاصة بعد خسارته أمام سموحة 0-1 في الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر وهو ما يزيد الحاجة لتصحيح المسار والعودة إلى الانتصارات.

غيابات مؤثرة للفريق

ويفتقد الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف عددا من لاعبي الفريق في مواجهة الغد في ظل ظروف استثنائية تمر بها قائمة الزمالك.

تشمل قائمة الغياب كلًا من: أحمد ربيع وعبد الله السعيد للإصابة، وسيف الدين الجزيري لانضمامه لمعسكر منتخب تونس، بالإضافة إلى حسام عبد المجيد، ومحمد إسماعيل، ومحمد صبحي، وأحمد فتوح، ومحمد شحاتة لتواجدهم مع منتخب مصر.

أزمات إضافية خارج الملعب

يستمر غياب شيكو بانزا بسبب مشاركته مع منتخب أنجولا، كما يغيب أحمد حمدي بسبب أزمته الأخيرة، ليزيد العبء على الجهاز الفني في مباراة لا تحتمل المفاجآت أمام بلدية المحلة.