قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جماهير الزمالك تنتظر التألق.. عودة بنتايج تهز القلعة البيضاء
اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لرفض اعتراف اسرائيل بأرض الصومال
السكك الحديدية تسيّر الرحلة 42 ضمن مشروع العودة الطوعية للأشقاء السودانيين| صور
إذاعة الاحتلال: الجيش فرض حظر تجول كاملا على بلدة قباطية بالضفة الغربية
الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا
من تجنيد قُصّر إلى تسريب أسرار عسكرية.. إسرائيل تكشف 35 قضية تجسس لصالح إيران
مفيش وقت إضافي.. اجراء حاسم في مواجهة الأهلي والمصرية للاتصالات بكأس مصر
سامحوني على أي تقصير.. سر بكاء حسام حسن في لقاء مصر وجنوب إفريقيا
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري السبت27-12-2025
موعد مباراة مصر وأنجولا بكأس أمم أفريقيا 2025.. القنوات المجانية الناقلة
تعرف على مكان وموعد جنازة المخرج الراحل داود عبد السيد
أغلى ما عندي.. زوجة داود عبد السيد تودعه بكلمات موجعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جماهير الزمالك تنتظر التألق.. عودة بنتايج تهز القلعة البيضاء

محمود بنتايج
محمود بنتايج
منتصر الرفاعي

يعود المغربي محمود بنتايج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى صفوف الفريق في مواجهة بلدية المحلة المقرر لها غدا الأحد في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.  
وغاب بنتايج عن المباريات الأخيرة بسبب مشاركته مع منتخب المغرب في بطولة كأس العرب بالإضافة إلى فترة الاحتفال بزواجه لتكون مباراة الغد بداية عودته للمشاركة مع الزمالك.

تأتي عودة بنتايج في وقت مهم للزمالك حيث يسعى الفريق لتجنب أي مفاجآت في مباراة بلدية المحلة، خاصة بعد الخسارة الأخيرة أمام سموحة في بطولة كأس عاصمة مصر. 

ويعتبر اللاعب إضافة قوية للخط الهجومي للفريق لما يمتلكه من خبرة ومهارات قادرة على تغيير مجريات المباراة لصالح الزمالك.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن عودة بنتايج تعد دفعة قوية للفريق قبل انطلاق مباريات كأس مصر.

ويأمل جمهور الزمالك أن يقدم بنتايج أداءا مميزا يعزز حظوظ الفريق في الوصول إلى الأدوار المتقدمة من البطولة ويعيد الثقة بعد النتائج الأخيرة.

مستحقات ومفاوضات مالية

كشف مصدر بنادي الزمالك أن بنتايج طلب القسط الجديد من مستحقاته الماليةوالبالغ 150 ألف دولار بعدما حصل على 75 ألف دولار من القسط السابق الذي تم تقسيمه إلى دفعتين.

كان اللاعب قد أرسل إنذارا للنادي بفسخ العقد من طرف واحد إلا أن الزمالك أوضح أن إنذار الفسخ ليس متاحا في الوقت الحالي وأنه يمكن لبنتايج تقديمه فقط بعد مرور شهرين من تاريخ حصوله على مستحقاته على أن تصبح له الحقية في فسخ العقد بعد 15 يوما إضافية إذا لم يتم دفع المستحقات.

مواجهة بلدية المحلة في كأس مصر

ويحل الزمالك ضيفًا على بلدية المحلة في الثانية والنصف ظهر غد الأحد على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات دور الـ32 من كأس مصر.
ويأمل الفريق الأبيض في حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16 وتجنب أي مفاجآت محتملة خاصة بعد خسارته أمام سموحة 0-1 في الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر وهو ما يزيد الحاجة لتصحيح المسار والعودة إلى الانتصارات.

غيابات مؤثرة للفريق

ويفتقد الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف عددا من لاعبي الفريق في مواجهة الغد في ظل ظروف استثنائية تمر بها قائمة الزمالك.
تشمل قائمة الغياب كلًا من: أحمد ربيع وعبد الله السعيد للإصابة، وسيف الدين الجزيري لانضمامه لمعسكر منتخب تونس، بالإضافة إلى حسام عبد المجيد، ومحمد إسماعيل، ومحمد صبحي، وأحمد فتوح، ومحمد شحاتة لتواجدهم مع منتخب مصر.

أزمات إضافية خارج الملعب

يستمر غياب شيكو بانزا بسبب مشاركته مع منتخب أنجولا، كما يغيب أحمد حمدي بسبب أزمته الأخيرة، ليزيد العبء على الجهاز الفني في مباراة لا تحتمل المفاجآت أمام بلدية المحلة.

محمود بنتايج نادي الزمالك بطولة كأس مصر منتخب المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

بعد جنون الأسعار.. نصيحة عاجلة تحقق مكاسب من شعبة الذهب

أسعار الدواجن

5 جنيهات فى الكيلو.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

عمرو زكى

جدل تحكيمي جديد.. عمرو زكي يشكك في صحة ركلة جزاء محمد صلاح

الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر مع محررة صدى البلد

مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

الطقس في مصر

الأقمار الصناعية ترصد سحبا منخفضة وأمطارا غزيرة قادمة| حالة الطقس

منتخب مصر

شاهد | خناقة التوأم حسام وإبراهيم مع مدرب منتخب جنوب إفريقيا

حالة الطقس

الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

منتخب مصر

القنوات الناقلة وموعد مباراة منتخب مصر أمام أنجولا في أمم أفريقيا 2025

ترشيحاتنا

سقوط المتهم بسرقة اتوبيس تابع لجامعة نوال الدجوي

سقوط المتهم بسرقة أتوبيس تابع لجامعة نوال الدجوي

لقطة من الحريق

إخماد حريق في مخزن خشب خلف مطعم مندي السلطان بالجيزة.. صور

تصادم سيارتين

إصابة 4 طلاب في حادث تصادم ميكروباص وربع نقل بأسيوط

بالصور

الشرقية في 2025.. قومي المرأة بالشرقية ينفذ 1670 ندوة توعوية حول القضية السكانية

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

طريقة عمل الأرز المعمر باللحمة.. بخطوات سهلة وطعم شهي

طريقة عمل الأرز المعمر باللحمة
طريقة عمل الأرز المعمر باللحمة
طريقة عمل الأرز المعمر باللحمة

بتكلفة 15 مليون جنيهاً..تركيب بلاط الإنترلوك لرفع كفاءة الشوارع والطرق الداخلية بمركزى ديرب نجم وفاقوس والإبراهيمية

تركيب بلاط الإنترلوك
تركيب بلاط الإنترلوك
تركيب بلاط الإنترلوك

ودع الحرقان.. أفضل علاج لجفاف العين بدون أدوية في المنزل

علاج جفاف العين
علاج جفاف العين
علاج جفاف العين

فيديو

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

صورة من الزيارة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد