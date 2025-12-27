أحمد حسن: جهاز الزمالك يهنئ اللاعبين الدوليين بعد الفوز على جنوب إفريقيا

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق أن الجهاز الفني لنادي الزمالك حرص على التواصل مع لاعبي الفريق الدوليين، لتهنئتهم عقب الفوز الذي حققه المنتخب على نظيره جنوب إفريقيا

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “جهاز الزمالك يتواصل مع اللاعبين الدوليين لتهنئتهم بالفوز على جنوب إفريقيا".

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفا على بلدية المحلة في مواجهة مرتقبة تجمعهما في الثانية والنصف ظهر غد، الأحد، على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك وبلدية المحلة فى إطار منافسات دور الـ 32 ببطولة كأس مصر.