تحديات وغيابات.. الزمالك يبحث عن تصحيح المسار أمام بلدية المحلة بكأس مصر

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفا على بلدية المحلة في مواجهة مرتقبة تجمعهما في الثانية والنصف ظهر غد، الأحد، على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وأسفرت قرعة دور الـ32 عن صدام يجمع الزمالك وبلدية المحلة في مباراة يسعى خلالها الفريق الأبيض لمواصلة مشواره في البطولة والدفاع عن اللقب الذي توج به في النسخة الماضية.

ويطمح الزمالك إلى حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16 وتجنب أي مفاجآت محتملة أمام بلدية المحلة في ظل طبيعة مباريات الكأس التي لا تعترف إلا بالعطاء داخل المستطيل الأخضر.

ويأتي هذا اللقاء بعد خسارة الزمالك أمام سموحة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء الخميس الماضي على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر، وهو ما يدفع الفريق للبحث عن تصحيح المسار والعودة للانتصارات.

غيابات مؤثرة تضرب الزمالك

ويفتقد الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف عددا كبيرا من لاعبيه خلال مباراة بلدية المحلة المقرر إقامتها غدا، الأحد، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر في ظل ظروف استثنائية يمر بها الفريق.

تشهد قائمة الغيابات غياب أحمد ربيع وعبد الله السعيد بداعي الإصابة، فيما يغيب سيف الدين الجزيري لانضمامه لمعسكر منتخب تونس استعدادًا لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية.

كما يفتقد الفريق خدمات حسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل ومحمد صبحي وأحمد فتوح ومحمد شحاتة لانضمامهم لمعسكر منتخب مصر.

غيابات إضافية وأزمات خارج الملعب

ويستمر غياب شيكو بانزا بسبب انضمامه لمنتخب أنجولا، بينما يغيب أحمد حمدي على خلفية أزمته الأخيرة ليزداد العبء على الجهاز الفني في مباراة لا تحتمل المفاجآت.

الزمالك يتمسك بحلم كأس مصر

ورغم الغيابات العديدة، يسعى الزمالك لمواصلة مشواره في بطولة كأس مصر والمنافسة بقوة على اللقب، خاصة في ظل أهميته لدى النادي وجماهيره.

عودة أصحاب الخبرات لحسم اللقاء

واستقر أحمد عبد الرؤوف على الدفع بالعناصر الأساسية المتاحة خلال مواجهة بلدية المحلة بعكس ما حدث في بطولة كأس عاصمة مصر التي شهدت مشاركة عدد كبير من البدلاء والشباب بغرض التجربة.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة عودة عدد من أصحاب الخبرات إلى التشكيل الأساسي لفرض السيطرة مبكرا وحسم اللقاء وتفادي أي مفاجآت محتملة في بطولة تعرف دائما بصعوبة مبارياتها الإقصائية.