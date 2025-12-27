قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو مصطفى يكشف تفاصيل إصابته بالسرطان وتجربته الفنية الجديدة
شتاء حقيقي يضرب مصر.. أمطار ورياح شديدة واضطراب بالملاحة البحرية
اختبار طبي لـ عبدالله السعيد اليوم لحسم موقفه من المشاركة أمام بلدية المحلة
المشاط : 2026 سيشكل نقطة تحول مهمة للاقتصاد المصري
القبض على شخص يوززع رشاوى على الناخبين في أبو حمص بالبحيرة
بدون إصابات.. انهيار عقار قديم بحي الجمرك وسط الإسكندرية
موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة فى كأس مصر والقناة الناقلة
بحثا تطورات الأوضاع في الإقليمي.. اتصال هاتفى بين وزير الخارجية ونظيره النرويجى
الدواجن البروتين الأرخص في مصر.. توقعات باستقرار الأسعار خلال رمضان
موعد مباراة منتخب مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة
كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة فى كأس مصر والقناة الناقلة

الزمالك
الزمالك
يسري غازي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفا على بلدية المحلة في مواجهة مرتقبة تجمعهما في الثانية والنصف ظهر غد، الأحد، على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك وبلدية المحلة فى إطار منافسات دور الـ 32 ببطولة كأس مصر.

صدام الزمالك وبلدية المحلة

وأسفرت قرعة دور الـ32 عن صدام يجمع الزمالك وبلدية المحلة في مباراة يسعى خلالها الفريق الأبيض لمواصلة مشواره في البطولة والدفاع عن اللقب الذي توج به في النسخة الماضية.

ويطمح الزمالك إلى حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16 وتجنب أي مفاجآت محتملة أمام بلدية المحلة في ظل طبيعة مباريات الكأس التي لا تعترف إلا بالعطاء داخل المستطيل الأخضر.

ويأتي هذا اللقاء بعد خسارة الزمالك أمام سموحة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء الخميس الماضي على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر، وهو ما يدفع الفريق للبحث عن تصحيح المسار والعودة للانتصارات.

الزمالك بلدية المحلة كأس مصر المقاولون العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة نادين الراسي

ألم ومعاناة..نادين الراسي: عندي ولدان كأنهما توفيا وهما على قيد الحياة

الذهب

بعد جنون الأسعار.. نصيحة عاجلة تحقق مكاسب من شعبة الذهب

شوبير

التغريدة نُشرت بالغلط.. شوبير يرد على عمرو أديب بشأن دعم نجله مصطفى

أسعار الدواجن

5 جنيهات فى الكيلو.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

الزمالك

فلافيو يوجه رسالة لجمهور الزمالك عن شيكوبانزا..ويعلن عن بديله بالأهلي

عمرو زكى

جدل تحكيمي جديد.. عمرو زكي يشكك في صحة ركلة جزاء محمد صلاح

الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر مع محررة صدى البلد

مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

منتخب مصر

شاهد | خناقة التوأم حسام وإبراهيم مع مدرب منتخب جنوب إفريقيا

ترشيحاتنا

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يلتقي شيوخ الكنائس بمحافظة المنيا | صور

الأكاديمية العسكرية المصرية تشكل مجلس علمى برئاسة وزير الأوقاف لمناقشة الملتحقين بدراسات ما بعد الدكتوراة

الأكاديمية العسكرية المصرية تشكل مجلس علمى برئاسة وزير الأوقاف

اللواء عمرو عبد الوهاب

بتكلفة 25 مليار جنيه.. الريف المصرى الجديد تطلق مشروعاً ضخماً لتوصيل الكهرباء إلى أراضيها

بالصور

الطريقة الصحيحة لترميم الشعر بعد البروتين والكيراتين

ما الذي يحدث للشعر بعد البروتين والكيراتين
ما الذي يحدث للشعر بعد البروتين والكيراتين
ما الذي يحدث للشعر بعد البروتين والكيراتين

الأكاديمية العسكرية المصرية تشكل مجلس علمى برئاسة وزير الأوقاف

الأكاديمية العسكرية المصرية تشكل مجلس علمى برئاسة وزير الأوقاف لمناقشة الملتحقين بدراسات ما بعد الدكتوراة
الأكاديمية العسكرية المصرية تشكل مجلس علمى برئاسة وزير الأوقاف لمناقشة الملتحقين بدراسات ما بعد الدكتوراة
الأكاديمية العسكرية المصرية تشكل مجلس علمى برئاسة وزير الأوقاف لمناقشة الملتحقين بدراسات ما بعد الدكتوراة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

لمحبي الحلويات السريعة.. طريقة عمل حلى القشطية بخطوات سهلة

طريقة عمل حلى القشطية
طريقة عمل حلى القشطية
طريقة عمل حلى القشطية

فيديو

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

صورة من الزيارة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد