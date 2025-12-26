قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

انقسام فى مجلس الزمالك.. مصير غامض لـ أحمد عبدالرؤوف قبل انتهاء أمم إفريقيا

منتصر الرفاعي

تشهد أروقة نادي الزمالك جدلا واسعا بشأن مصير المدير الفني أحمد عبد الرؤوف بعد تراجع نتائج الفريق مؤخرا سواء في الدوري أو بطولة كأس عاصمة مصر والتي خسر فيها الفريق بهدف نظيف أمام سموحة.

وقال مصدر مطلع داخل النادي إن المجلس يشهد انقساما بين مؤيدي استمرار عبد الرؤوف ومن يرون ضرورة الاستعانة بمدرب جديد حيث يرى الفريق المؤيد لبقائه أنه من المهم منحه الفرصة الكاملة لبناء فريق للمستقبل خاصة أن المنافسة على الدوري هذا الموسم تبدو صعبة بسبب قوة المنافسين وبالتالي فإن التركيز على إعداد الفريق للموسم المقبل والمنافسة على بقية البطولات أبرزها كأس مصر قد يخفف الضغط على الجهاز الفني.

رأي معارض استمرار عبد الرؤوف

وأضاف المصدر أن بعض أعضاء المجلس يرون أن الفريق لم يشهد أي تطور فني تحت قيادة عبد الرؤوف وأن الأداء العام لا يبشر بالتحسن مشيرين إلى وجود أزمات فنية تتكرر مع كل مباراة ولا يتم معالجتها بالشكل المطلوب ما يؤثر على مردود الفريق على المدى الطويل.

تصريحات عبد الرؤوف بعد الخسارة أمام سموحة

من جانبه أكد أحمد عبد الرؤوف خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة سموحة أن الفريق قدم أداءا سيئا على جميع المستويات قائلا: "الأخطاء كانت كثيرة ولم تظهر شخصية الزمالك في الشوط الأول وظهرت بشكل جزئي في الشوط الثاني ولكني لست راضيا عن الأداء".

وأوضح المدير الفني أنه يعتمد على اللاعبين الناشئين وفق الإمكانيات المتاحة، لتفادي إرهاقهم وقال: "من الصعب الدفع بهم بشكل كامل في المباريات ونحن لا نقارن البطولة بمشاركة بيراميدز أو الأهلي بالناشئين".

وأضاف عبد الرؤوف: "دخلنا المباراة وكأن الجميع يظن أننا ضمنا الفوز وهذا ليس صحيحا كنا نعلم أن سموحة فريق جيد وجاهز بدنيا ولذلك بدأت بـ عمرو ناصر أساسيا وأدخلت ناصر منسي وعدي الدباغ تدريجيا في الشوط الثاني".

واختتم المدير الفني تصريحاته بالقول: "بيزيرا لاعب مهم ومن الطبيعي أن يقدم أي لاعب مستوى جيدا أو سيئا بشكل عام كانت هذه المباراة من أسوأ مباريات الزمالك مؤخرا".

وخسر الزمالك أمام ضيفه سموحة بنتيجة 1 - صفر، مساء أمس الخميس، على ملعب المقاولون العرب ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر.

