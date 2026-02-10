مصر تتصدر مؤشر نمو السياحة في الشرق الأوسط عام 2025

أكد وليد البطوطي، الخبير السياحي، أن تصدّر مصر دول الشرق الأوسط في معدلات نمو السياحة وعدد السائحين الوافدين خلال عام 2025 يُعد نتيجة طبيعية للجهود المكثفة التي بذلتها الدولة على مدار السنوات الماضية.

وأشار إلى أن هذه النتائج كانت متوقعة وتعكس تخطيطا استراتيجيا طويل الأمد.

وأوضح البطوطي، خلال مداخلته الهاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن عام 2025 شكّل نقطة تحول أعادت ترسيخ مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، لاسيما مع افتتاح المتحف المصري الكبير، إلى جانب الطفرة التي شهدها قطاع الفندقة وتطوير البنية التحتية السياحية، مؤكدًا أن الأعداد الحالية من السائحين لا تعبر عن الحد الأقصى للطاقة السياحية المصرية.

وأكد على تكامل أدوار الدولة والقطاع الخاص في تحقيق مستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح.

ولفت إلى أن الجانبين يعملان في اتجاه واحد يخدم الاقتصاد الوطني والمجتمع، موضحًا أن القطاع الخاص استفاد من مشروعات الدولة وأسهم بدوره في الترويج الخارجي عبر المشاركة في المعارض والفعاليات الدولية، في ظل التطور الكبير الذي شهدته أدوات التسويق السياحي الحديثة.