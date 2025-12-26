انقسام داخل الزمالك حول مصير أحمد عبد الرؤوف

أكد الإعلامي خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور، أن هناك انقسام داخل مجلس إدارة نادي الزمالك حول مصير أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في ظل تباين وجهات النظر بشأن استمراره خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب مصادر داخل النادي، يرى عدد من أعضاء المجلس أن المدرب لم يقدم الإضافة المنتظرة، ويطالبون بعدم استمراره، بينما يتمسك فريق آخر بمنحه الفرصة كاملة واستكمال مشواره، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي.

وأكدت المصادر أن مسؤولي الزمالك قرروا تأجيل حسم ملف الجهاز الفني في الوقت الحالي، انتظارًا لحل أزمة إيقاف القيد، على أن يتم بعدها دراسة التعاقد مع مدير فني أجنبي حال توفر الإمكانيات اللازمة.