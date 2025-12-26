مصر وجنوب أفريقيا.. قمة حاسمة في أمم أفريقيا 2025

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية مساء اليوم الجمعة إلى ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، حيث يخوض المنتخب الوطني المصري مواجهة قوية أمام منتخب جنوب أفريقيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وتنطلق صافرة اللقاء في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، في مباراة تحمل أهمية كبيرة لكلا المنتخبين في صراع التأهل



طموح الفراعنة لحسم التأهل المبكر

يدخل المنتخب المصري المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزًا مهمًا في الجولة الأولى على منتخب زيمبابوي بنتيجة هدفين مقابل هدف. ويسعى “الفراعنة” إلى تحقيق الانتصار الثاني على التوالي، من أجل ضمان التأهل المبكر إلى دور الـ16 دون انتظار نتائج الجولة الأخيرة، وهو ما يمنح الجهاز الفني واللاعبين قدرًا أكبر من الاستقرار والتركيز في الأدوار الإقصائية.

صدارة المجموعة هدف أساسي

الفوز على جنوب أفريقيا لا يعني فقط حسم بطاقة التأهل، بل يمنح منتخب مصر فرصة كبيرة لتأكيد صدارة المجموعة الثانية، وتفادي الحسابات المعقدة في الجولة الثالثة. كما أن تصدر المجموعة قد ينعكس إيجابيًا على مشوار المنتخب في الأدوار المقبلة، من خلال مواجهة منافس أقل قوة نسبيًا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

تنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، الناقل الحصري لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025. كما يمكن للجماهير في بعض الدول العربية متابعة اللقاء عبر القنوات الأرضية المفتوحة، مثل القناة الجزائرية والترددات المغربية الأرضية، ما يتيح فرصة المشاهدة لعدد أكبر من المتابعين.

ترتيب المجموعة الثانية قبل المواجهة

يتصدر منتخبا مصر وجنوب أفريقيا جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط لكل منهما، بينما يحتل منتخبا زيمبابوي وأنجولا المركزين الثالث والرابع بنفس الرصيد من النقاط، ما يزيد من أهمية مواجهة اليوم في تحديد ملامح المنافسة داخل المجموعة



