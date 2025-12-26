قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر
مصر وجنوب أفريقيا.. قمة حاسمة في أمم أفريقيا 2025
8 أمور تجلب لك الخير والبركة.. اغتنم ما ينفعك دنيا وآخرة
باق 5 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
اللهم بك أصبحنا.. ردد أذكار الصباح الآن
كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. ما الذي تخبئه نبوءات بابا فانجا لـ2026؟
تعديل الأجر اليومي لعمال الحفائر بمختلف المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية
شركة تسويق تبحث عن عرض خارجي لعمر سيد معوض.. وإسبانيا الوجهة الأقرب
البيت الأبيض: الإعلان عن مجلس سلام وحكومة تكنوقراط في غزة الشهر المقبل
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 26-12-2025
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: تفاؤل رئيس الوزراء لن يتحقق إلا إذا كان هناك تحسن في دخل المواطن.. انفصال مزدوج ويوم كبيس على الفن والإعلام.. ماذا يحدث بين المشاهير؟
تقلبات جوية.. أمطار خفيفة ونشاط للرياح تزامنا مع ضباب يغطي الطرق الصباحية
رياضة

مصر وجنوب أفريقيا.. قمة حاسمة في أمم أفريقيا 2025

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية مساء اليوم الجمعة إلى ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، حيث يخوض المنتخب الوطني المصري مواجهة قوية أمام منتخب جنوب أفريقيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025. 

وتنطلق صافرة اللقاء في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، في مباراة تحمل أهمية كبيرة لكلا المنتخبين في صراع التأهل
 

طموح الفراعنة لحسم التأهل المبكر

يدخل المنتخب المصري المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزًا مهمًا في الجولة الأولى على منتخب زيمبابوي بنتيجة هدفين مقابل هدف. ويسعى “الفراعنة” إلى تحقيق الانتصار الثاني على التوالي، من أجل ضمان التأهل المبكر إلى دور الـ16 دون انتظار نتائج الجولة الأخيرة، وهو ما يمنح الجهاز الفني واللاعبين قدرًا أكبر من الاستقرار والتركيز في الأدوار الإقصائية.

صدارة المجموعة هدف أساسي

الفوز على جنوب أفريقيا لا يعني فقط حسم بطاقة التأهل، بل يمنح منتخب مصر فرصة كبيرة لتأكيد صدارة المجموعة الثانية، وتفادي الحسابات المعقدة في الجولة الثالثة. كما أن تصدر المجموعة قد ينعكس إيجابيًا على مشوار المنتخب في الأدوار المقبلة، من خلال مواجهة منافس أقل قوة نسبيًا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

تنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، الناقل الحصري لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025. كما يمكن للجماهير في بعض الدول العربية متابعة اللقاء عبر القنوات الأرضية المفتوحة، مثل القناة الجزائرية والترددات المغربية الأرضية، ما يتيح فرصة المشاهدة لعدد أكبر من المتابعين.

ترتيب المجموعة الثانية قبل المواجهة

يتصدر منتخبا مصر وجنوب أفريقيا جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط لكل منهما، بينما يحتل منتخبا زيمبابوي وأنجولا المركزين الثالث والرابع بنفس الرصيد من النقاط، ما يزيد من أهمية مواجهة اليوم في تحديد ملامح المنافسة داخل المجموعة


 

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
أصالة تبهر متابعيها في آخر ظهور
طريقة تحضير بسكويت الكاكا.. هش وناعم
تراكم شمع الأذن.. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها
