شريف عبد الفضيل: التوتر وسوء القرار أرهقا منتخب مصر أمام زيمبابوي

أكد شريف عبد الفضيل، نجم الكرة المصرية السابق، أن منتخب مصر عانى في بداية مواجهة زيمبابوي، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 2-1.

وقال عبد الفضيل، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» مع الإعلامي مدحت شلبي، المذاع عبر قناة MBC مصر 2، إن منتخب مصر واجه صعوبات واضحة في الشوط الأول، تمثلت في سوء اتخاذ القرار الأخير داخل الملعب.

وأوضح نجم المنتخب السابق أن حالة من التوتر سيطرت على اللاعبين، نتيجة إهدار الفرص السهلة، إلى جانب استقبال هدف في مرمى الفراعنة، وهو ما زاد من الضغط على الفريق خلال مجريات اللقاء.

وأضاف عبد الفضيل أن منتخب مصر نجح في النهاية في حسم المباراة بفضل الحلول الفردية، التي مكنته من تحقيق الهدف المطلوب وحصد النقاط الثلاث في مستهل مشواره بالبطولة.

وتحدث عبد الفضيل عن الثنائي الدفاعي، مؤكدًا أن مباراة زيمبابوي شهدت الظهور الأول لثنائية حسام عبد المجيد وياسر إبراهيم، مشيرًا إلى أن حسام عبد المجيد عانى من غياب التواصل مع ياسر إبراهيم في لقطة الهدف الذي استقبله المنتخب.

وأشار إلى أن حسام عبد المجيد لاعب كبير وسبق له المشاركة مع المنتخب الأولمبي، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن ثنائية رامي ربيعة وياسر إبراهيم تظل الأفضل من وجهة نظره، نظرًا لحالة التجانس والانسجام الكبيرة بين الثنائي.