القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا في كان 2025

تتجه أنظار عشاق الكرة الأفريقية مساء الجمعة نحو ملعب "أدرار" بمدينة أغادير المغربية، حيث يخوض المنتخب الوطني المصري مواجهة مصيرية أمام منتخب جنوب أفريقيا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويطمح "الفراعنة" إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي لضمان التأهل المبكر إلى دور الـ16، بعد الانتصار على زيمبابوي في الجولة الافتتاحية بهدفين مقابل هدف، وهو ما يمنحهم فرصة تأكيد صدارتهم للمجموعة الثانية وتجنب الحسابات المعقدة في الجولة الأخيرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا



تنقل شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية المشفرة اللقاء مباشرة، كما يمكن لمتابعي البطولة عبر الوطن العربي متابعة المباراة على القنوات الأرضية المفتوحة مثل القناة الجزائرية والترددات المغربية الأرضية.

ترتيب المجموعة الثانية

يتصدر كل من منتخب مصر وجنوب أفريقيا المجموعة برصيد 3 نقاط لكل فريق، بينما يحتل زيمبابوي المركز الثالث متساويًا مع أنجولا في عدد النقاط.

قائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي

الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح

الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي

الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، صلاح محسن، أسامة فيصل

ويأمل منتخب مصر في استعادة لقب كأس الأمم الإفريقية بعد غياب منذ نسخة 2010، مؤكدًا مكانته كأكثر المنتخبات تتويجًا باللقب القاري برصيد 7 مرات.