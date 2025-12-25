موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الخسارة أمام سموحة

انتهت مباراة الزمالك وسموحة، التي أقيمت اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية، بفوز الفريق السكندري بهدف دون رد.

وسجل هدف سموحة اللاعب حسام أشرف في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول بعد وصول الكرة له داخل منطقة الجزاء وضعها بنجاح في مرمى الزمالك.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد الزمالك في المركز الثاني بالمجموعة بعدد نقاط مساوي لنقاط سموحة.

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الخسارة من سموحه



يستعد الزمالك لمواجهة بلدية المحلة ضمن منافسات بطولة كأس مصر، والمقرر لها يوم 28 ديسمبر في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة و3:30 عصرًا بتوقيت السعودية.