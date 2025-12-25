المغرب يسعى لحسم التأهل المبكر لدور الــ 16 أمام مالي بأمم أفريقيا

يسعى منتخب المغرب لحسم تأهله مبكرا لدور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم حينما يواجه منتخب مالي، غدا الجمعة، في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

استهل المنتخب المغربي حملته في البطولة، بالفوز بها للمرة الثانية في تاريخه، بعد نسخة عام 1976 بإثيوبيا، على أفضل وجه، عقب فوزه الثمين والمستحق 2 / صفر على منتخب جزر القمر في المباراة الافتتاحية لتلك النسخة من المسابقة، يوم الأحد الماضي، ليتربع على قمة الترتيب برصيد 3 نقاط.

في المقابل، يتقاسم منتخب مالي، الساعي للتتويج باللقب لأول مرة في تاريخه، المركز الثاني في ترتيب المجموعة حاليا مع نظيره الزامبي برصيد نقطة واحدة لكل منهما، عقب تعادلهما 1 / 1 في الجولة الأولى، يوم الاثنين الماضي.

وفي حال فوزه على مالي، سيحسم منتخب المغرب صعوده رسميا للدور الثاني، حيث سيضمن صدارة أو وصافة المجموعة بنهاية مشواره بها، دون انتظار نتيجة لقائه الأخير أمام منتخب زامبيا يوم الاثنين القادم.

وتنص لائحة المسابقة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة في المجموعات الست بدور المجموعات، إلى مرحلة خروج المغلوب، بالإضافة لأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

ورغم سوء الحظ الذي لازم منتخب المغرب أمام جزر القمر في الشوط الأول الذي شهد إهدار نجمه سفيان رحيمي ركلة جزاء في الدقائق الأولى من اللقاء، فإنه أعاد البسمة لجماهيره الغفيرة، التي احتشدت في مدرجات ملعب مولاي عبدالله في العاصمة الرباط، الذي يستضيف المواجهة المقبلة أيضا، بتسجيله هدفين في الشوط الثاني عن طريق براهيم دياز، نجم ريال مدريد الإسباني، وأيوب الكعبي، مهاجم أولمبياكوس اليوناني، ليحقق أول انتصار في مسيرته بتلك النسخة في المسابقة.

وكان بإمكان المنتخب المغربي، المدجج بكتيبة هائلة من النجوم في مختلف الخطوط، أن يخرج فائزا بعدد أوفر من الأهداف، لولا تباري لاعبيه في إضاعة العديد من الفرص السهلة التي سنحت لهم طوال الـ90 دقيقة.