منتخب مصر يتصدر قائمة الأكثر إهدارا للفرص المحققة في كأس أمم أفريقيا 2025

تصدر منتخب مصر قائمة الفرق الأكثر إهدارًا للفرص الكبيرة بعد انتهاء الجولة الأولى من منافسات كأس أمم أفريقيا 2025، التي تستضيفها المغرب حاليًا.

وجاء ترتيب المنتخبات في عدد الفرص الضائعة على النحو التالي:

منتخب مصر: 7 فرص كبيرة مهدرة

منتخب السنغال: 6 فرص كبيرة مهدرة

منتخب كوت ديفوار: 5 فرص كبيرة مهدرة

منتخب نيجيريا: 3 فرص كبيرة مهدرة

منتخب بوركينا فاسو: 3 فرص كبيرة مهدرة

منتخب مالي: 3 فرص كبيرة مهدرة

ويثير هذا المعدل المرتفع لإهدار الفرص لدى المنتخب المصري قلق جماهيره، خاصة في ظل المنافسات المرتقبة في الجولة الثانية، التي تحتاج إلى تعزيز الفعالية الهجومية وترجمة الفرص إلى أهداف لضمان الاستمرار في البطولة.