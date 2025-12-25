منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا.. صراع النقاط والثأر وتفادي الأخطاء في أمم أفريقيا

يخوض منتخب مصر مواجهة مرتقبة أمام نظيره الجنوب أفريقي غدا الجمعة على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 في لقاء يحمل طابعا خاصا لعدد من لاعبي الفراعنة.

وكان المنتخبان قد استهلا مشوارهما في البطولة بانتصارين حيث فاز منتخب مصر على زيمبابوي فيما تفوق منتخب جنوب أفريقيا على أنجولا ليشتعل الصراع مبكرا على صدارة المجموعة.

ثأر مؤجل منذ 2019

تحمل المواجهة المقبلة ذكريات مؤلمة لثلاثة من لاعبي منتخب مصر الحاليين الذين يتطلعون للثأر من الخسارة الشهيرة أمام جنوب أفريقيا في نسخة 2019. ولم يلتق المنتخبان في مباراة رسمية منذ تلك المواجهة التي أقيمت يوم 6 يوليو 2019 على استاد القاهرة ضمن دور الـ16 من البطولة.

وشهدت تلك المباراة خروج المنتخب المصري مبكرًا من البطولة، بعدما عجز عن اختراق الدفاع الجنوب أفريقي قبل أن يتلقى هدفًا قاتلًا في الدقيقة 85 سجله اللاعب لورش ليصيب جماهير استاد القاهرة بصدمة كبيرة.

ثلاثي حاضر في موقعة الثأر

وضم التشكيل الأساسي لمنتخب مصر في مواجهة 2019 ثلاثة لاعبين يتواجدون حاليًا ضمن قائمة حسام حسن المشاركة في البطولة المقامة بالمغرب وهم الحارس محمد الشناوي والجناحان محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه.

كما تواجد الحارس أحمد الشناوي على مقاعد البدلاء في تلك المباراة ومن المنتظر أن يتواجد أيضًا على دكة البدلاء في المواجهة المقبلة.

ذكرى مشاركة محبطة

وكان منتخب مصر قد استضاف بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 على أرضه، ودخلها مرشحا بقوة للتتويج باللقب خاصة بعد وصوله إلى نهائي النسخة السابقة بالجابون.

وقدم الفراعنة بداية قوية تحت قيادة المكسيكي خافيير أجيري محققين العلامة الكاملة في دور المجموعات بحصد 9 نقاط.

وسجل المنتخب المصري 5 أهداف خلال مرحلة المجموعات مع الحفاظ على نظافة الشباك في ثلاث مباريات متتالية قبل أن يتلقى الخسارة المفاجئة أمام جنوب أفريقيا في دور الـ16 ليودع البطولة مبكرا ويظل ذلك الخروج عالقا في الأذهان حتى اليوم.

وتأتي مواجهة الجمعة كفرصة جديدة لمنتخب مصر ولاعبيه لطي صفحة الماضي وفرض التفوق في مشوار المنافسة على لقب أمم أفريقيا 2025.

مؤتمر صحفي لحسام حسن قبل مواجهة جنوب أفريقيا

وقبل موقعة جنوب أفريقيا المرتقبة عقد حسام حسن المدير الفني للفراعنة مؤتمرًا صحفيًا أكد خلاله جاهزية المنتخب واحترامه لكل المنافسين مع الإصرار على القتال من أجل النقاط الثلاث ومواصلة النتائج الإيجابية.

وأكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، جاهزية الفراعنة لمواجهة منتخب جنوب أفريقيا وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء مشددًا على أن جميع مباريات البطولة مهمة وأن المنتخب يدخل كل مواجهة بهدف الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وقال حسن إن الجهاز الفني يتعامل مع المباريات واحدة تلو الأخرى مع دراسة نقاط القوة والضعف لكل منافس موضحًا أن منتخب جنوب أفريقيا من المنتخبات القوية ويحظى بالاحترام الكامل لكن هدف المنتخب المصري دائمًا هو تحقيق نتيجة إيجابية.

ووجه المدير الفني الشكر للجماهير المصرية والمغربية على دعمهم ومساندتهم خلال مباراة زيمبابوي مؤكدًا شعور البعثة بالراحة والاستقرار في دولة المغرب الشقيقة.

وأوضح حسام حسن أن جميع اللاعبين جاهزون خاصة في مركز حراسة المرمى معبرًا عن ثقته الكاملة في كل الحراس وقدرتهم على حماية مرمى المنتخب كما أبدى سعادته بالتفاف الشارع المصري حول المنتخب ودعمه المستمر.

وأشار المدير الفني إلى أن لكل مباراة أسلوب لعب مختلف وأن دوره الأساسي هو معالجة الأخطاء حال حدوثها أثناء اللقاءات لافتًا إلى أنه سيتم حسم موقف الثنائي مصطفى محمد ومحمد حمدي خلال مران اليوم.

وأضاف أن البطولة تضم منتخبات قوية وهو أمر طبيعي مؤكدًا أن المنافسات لن تكون سهلة لكن المنتخب المصري جاهز للتحدي.

وتطرق للحديث عن أسلوب لعب منتخب جنوب أفريقيا، موضحًا أنه يشبه طريقة لعب الأندية وهي مدرسة معروفة سبق مواجهتها من خلال لقاءات الأهلي والزمالك وبيراميدز مع أندية جنوب أفريقيا.

وأكد حسام حسن أن المنتخب المصري سبق له التفوق على جنوب أفريقيا في نسخة 1998 معربا عن أمله في تكرار هذا الإنجاز كما أوضح أن تبديل إمام عاشور في المباراة الماضية جاء لأسباب فنية تتعلق بطريقة اللعب والاعتماد على مهاجم صريح.

وأعرب المدير الفني عن رضاه التام بأداء اللاعبين في مباراة زيمبابوي وعلى رأسهم محمد صلاح مشيرًا إلى أن الأرقام والإحصائيات أكدت تفوق المنتخب وظهوره بمستوى مميز.