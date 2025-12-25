منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة جنوب أفريقيا غدا.. صور

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، المدير الفني، تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب جنوب أفريقيا، المقررة إقامتها في الخامسة مساء غد الجمعة - بتوقيت القاهرة- ضمن مباريات الجولة الثانية، للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 والتي يستضيفها المغرب.

بدأ مران منتخب مصر، الذي شهد مشاركة جميع اللاعبين، بإحماءات بدنية ثم جمل فنية وتقسيمة وتسديد على المرمى.

وحضر مران المنتخب، اليوم، كل من، المهندس هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول وحمادة الشربيني ومصطفى أبوزهرة ومحمد أبوحسين، أعضاء المجلس.