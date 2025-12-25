قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد قرار المحكمة بشأن شاكر.. كل ما تريد معرفته عن عقوبات نشر فيديوهات خادشة للحياء
وزير الداخلية السوري: اعتقال قيادي في داعش وتحييد آخر خلال 24 ساعة
الطلاق في ديسمبر 2025 .. 4 حالات انفصال اهتز لها المشهد الفني والاجتماعي
اقتصادية قناة السويس تنفي رسو سفينة تحمل معدات عسكرية وأسلحة بميناء بورسعيد
بعد زواج دام أكثر من 25 عامًا.. طلاق عمرو أديب ولميس الحديدي يثير جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل
وزير التعليم: المعلمون في مصر على أعلى مستوى.. وبيزنس السناتر انخفض لأكثر من 60%
القبض على شخصين تعديا على فتاة من ذوى الهمم داخل مسكنها بالإسكندرية
موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة
كهانة مُحرَّمة.. الأزهر: مشاهدة العرافين على الفضائيات مع عدم تصديقهم «إثم ومعصية»
قطع المياه عن عدد من مناطق محافظة القاهرة.. غدا
محمد شحاتة يسجل أجمل أهداف كأس أمم أفريقيا في المغرب .. ماذا فعل؟
أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

تتجه أنظار ملايين المصريين، مساء الجمعة، نحو المغرب لمتابعة المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره منتخب جنوب أفريقيا، في لقاء يقام في تمام الخامسة مساءً ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تستضيفها المغرب حاليًا وتستمر حتى 18 يناير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

وتحظى المباراة باهتمام استثنائي في ظل قوة المنتخبين وحساسية الموقف داخل المجموعة، خاصة بعد نجاح كل منهما في تحقيق الفوز خلال الجولة الأولى. 

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره بفوز صعب على زيمبابوي بنتيجة هدفين مقابل هدف، بينما تمكن منتخب جنوب أفريقيا من تحقيق الفوز على أنجولا، لتصبح مواجهة الجولة الثانية بمثابة مفتاح العبور المبكر إلى الدور التالي.

الفائز من مباراة مصر وجنوب أفريقيا سيضمن التأهل

وتشير حسابات التأهل إلى أن الفائز من مباراة مصر وجنوب أفريقيا سيضمن التأهل رسميًا إلى دور الـ16 دون الانتظار إلى الجولة الثالثة والأخيرة، التي سيواجه فيها منتخب مصر نظيره أنجولا، فيما يلتقي منتخب جنوب أفريقيا مع زيمبابوي، وهو ما يضفي على اللقاء طابعًا تنافسيًا عاليًا ويزيد من أهميته على المستويين الفني والنفسي.

تركيز كبير

ويخوض منتخب مصر المباراة وسط تركيز كبير من الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، الذي يسعى لتفادي تكرار الأخطاء التي ظهرت في مباراة الافتتاح، مع استغلال الحالة المعنوية المرتفعة بعد الفوز الأول، في ظل امتلاك الفريق لأرقام هجومية قوية جعلته الأكثر استحواذًا وتسديدًا وتمريرًا في الجولة الأولى من البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا

وعلى صعيد البث التليفزيوني، أعلنت القناة الجزائرية الأرضية الأولى نقل 15 مباراة من منافسات كأس الأمم الأفريقية 2025 بشكل مجاني عبر البث الأرضي على القمر الصناعي نايل سات، من بينها مواجهة مصر وجنوب أفريقيا، وهو ما يمنح الجماهير العربية فرصة متابعة اللقاء دون اشتراك.

ويُمكن استقبال القناة الجزائرية الأرضية الأولى عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد 11680، بمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح خطأ 2/3، بجودة بث عالية.

 كما أوضحت القناة طريقة فك الشفرة، سواء من خلال الدخول إلى قائمة الإعدادات وإدخال الرقم السري الافتراضي ثم تسجيل كود فك الشفرة، أو عبر الوقوف على القناة مباشرة وإدخال الشفرة المخصصة باستخدام الريموت.

وفي السياق ذاته، أعلن التلفزيون الجزائري حصوله رسميًا على حقوق بث 15 مباراة حصرية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب، ضمن خطة موسعة لإتاحة المباريات للجماهير العربية بشكل مجاني.

كما تتوفر عدة قنوات أخرى تنقل مباريات البطولة، من بينها قناة TNT المغربية التي تبث عبر التردد 11617 باستقطاب عمودي ومعدل ترميز 27500، وهي قناة مفتوحة لكنها تحتاج إلى جهاز استقبال يدعم خاصية Multistream.

وتنقل البطولة أيضًا عبر قناة ORTM المالية المفتوحة على قمر Eutelsat 9B، إلى جانب قنوات أوروبية مثل Sportitalia الإيطالية التي تبث عبر الإنترنت وتقنية HbbTV، وقناتي Sportdigital Fussball الألمانيتين المشفرتين بنظام كوناكس، بالإضافة إلى قناة Max Sport 1 البلغارية.

المغرب منتخب مصر منتخب جنوب أفريقيا بطولة كأس الأمم الأفريقية كأس الأمم الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

عمال مصر

غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التحرش بالعامل طبقا للقانون

أسعار العملات الأجنبية

وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

هوت شوكليت

تصدر التريند.. طريقة عمل الهوت شوكليت في البيت بخطوات سهلة وطعم الكافيهات

الحاجة عواطف ووالدها

بتروح تخدمه كل يوم.. أحزان إمبابة بعد وفاة الحاجة عواطف ووالدها أسفل العقار المنهار

ترشيحاتنا

انوال

اشتروا عقارات وأراضى .. 5 تجار مخدرات يغسلون 500 مليون جنيه

ارشيفيه

نشوب حريق بمنزل في الدقهلية وإصابة اثنين باختناق

ارشيفية

ننشر أسماء الفائزين بـ 101 مقعد بـ 55 دائرة في المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب

بالصور

الطلاق في ديسمبر 2025 .. 4 حالات انفصال اهتز لها المشهد الفني والاجتماعي

حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥
حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥
حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥

طلاق رسمى بعد انفصال منذ شهور.. صور جمعت بين عمرو أديب و لميس الحديدي

طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب
طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب
طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب

حبة من البرتقال.. ماذا تفعل لمريض السكري والقلب؟

حبة من البرتقال.. ماذا تفعل لمريض السكرى والقلب
حبة من البرتقال.. ماذا تفعل لمريض السكرى والقلب
حبة من البرتقال.. ماذا تفعل لمريض السكرى والقلب

بعد إعلان انفصالهما رسميا.. ألبوم صور لـ داليا مصطفى وشريف سلامة

طلاق داليا مصطفى و شريف سلامة
طلاق داليا مصطفى و شريف سلامة
طلاق داليا مصطفى و شريف سلامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد