موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

تتجه أنظار ملايين المصريين، مساء الجمعة، نحو المغرب لمتابعة المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره منتخب جنوب أفريقيا، في لقاء يقام في تمام الخامسة مساءً ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تستضيفها المغرب حاليًا وتستمر حتى 18 يناير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

وتحظى المباراة باهتمام استثنائي في ظل قوة المنتخبين وحساسية الموقف داخل المجموعة، خاصة بعد نجاح كل منهما في تحقيق الفوز خلال الجولة الأولى.

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره بفوز صعب على زيمبابوي بنتيجة هدفين مقابل هدف، بينما تمكن منتخب جنوب أفريقيا من تحقيق الفوز على أنجولا، لتصبح مواجهة الجولة الثانية بمثابة مفتاح العبور المبكر إلى الدور التالي.

الفائز من مباراة مصر وجنوب أفريقيا سيضمن التأهل

وتشير حسابات التأهل إلى أن الفائز من مباراة مصر وجنوب أفريقيا سيضمن التأهل رسميًا إلى دور الـ16 دون الانتظار إلى الجولة الثالثة والأخيرة، التي سيواجه فيها منتخب مصر نظيره أنجولا، فيما يلتقي منتخب جنوب أفريقيا مع زيمبابوي، وهو ما يضفي على اللقاء طابعًا تنافسيًا عاليًا ويزيد من أهميته على المستويين الفني والنفسي.

تركيز كبير

ويخوض منتخب مصر المباراة وسط تركيز كبير من الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، الذي يسعى لتفادي تكرار الأخطاء التي ظهرت في مباراة الافتتاح، مع استغلال الحالة المعنوية المرتفعة بعد الفوز الأول، في ظل امتلاك الفريق لأرقام هجومية قوية جعلته الأكثر استحواذًا وتسديدًا وتمريرًا في الجولة الأولى من البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا

وعلى صعيد البث التليفزيوني، أعلنت القناة الجزائرية الأرضية الأولى نقل 15 مباراة من منافسات كأس الأمم الأفريقية 2025 بشكل مجاني عبر البث الأرضي على القمر الصناعي نايل سات، من بينها مواجهة مصر وجنوب أفريقيا، وهو ما يمنح الجماهير العربية فرصة متابعة اللقاء دون اشتراك.

ويُمكن استقبال القناة الجزائرية الأرضية الأولى عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد 11680، بمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح خطأ 2/3، بجودة بث عالية.

كما أوضحت القناة طريقة فك الشفرة، سواء من خلال الدخول إلى قائمة الإعدادات وإدخال الرقم السري الافتراضي ثم تسجيل كود فك الشفرة، أو عبر الوقوف على القناة مباشرة وإدخال الشفرة المخصصة باستخدام الريموت.

وفي السياق ذاته، أعلن التلفزيون الجزائري حصوله رسميًا على حقوق بث 15 مباراة حصرية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب، ضمن خطة موسعة لإتاحة المباريات للجماهير العربية بشكل مجاني.

كما تتوفر عدة قنوات أخرى تنقل مباريات البطولة، من بينها قناة TNT المغربية التي تبث عبر التردد 11617 باستقطاب عمودي ومعدل ترميز 27500، وهي قناة مفتوحة لكنها تحتاج إلى جهاز استقبال يدعم خاصية Multistream.

وتنقل البطولة أيضًا عبر قناة ORTM المالية المفتوحة على قمر Eutelsat 9B، إلى جانب قنوات أوروبية مثل Sportitalia الإيطالية التي تبث عبر الإنترنت وتقنية HbbTV، وقناتي Sportdigital Fussball الألمانيتين المشفرتين بنظام كوناكس، بالإضافة إلى قناة Max Sport 1 البلغارية.