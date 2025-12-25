تاريخ من الانتصارات.. الفراعنة يتفوقون على جنوب أفريقيا قبل لقاء الغد

شهد تاريخ مواجهات منتخبي مصر وجنوب أفريقيا في بطولة كأس الأمم الأفريقية ثلاث مباريات رسمية جاءت نتائجها متباينة بين التفوق المصري والتفوق الجنوب أفريقي وذلك قبل مواجهة الغد في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2025.

فوز منتخب مصر على جنوب افريقيا

في نسخة 1996، فاز منتخب مصر على جنوب أفريقيا بنتيجة 1-0 وسجل هدف الفوز أحمد الكاس قبل أن يواصل الفراعنة تفوقهم في نسخة 1998 بالفوز 2-0 على جنوب أفريقيا في نهائي البطولة، بأهداف أحمد حسن وطارق مصطفى.

بينما جاءت المفاجأة في نسخة 2019 عندما حقق منتخب جنوب أفريقيا الفوز 1-0 عن طريق ثيمبينكوسي لورش في واحدة من أبرز مفاجآت البطولة التي أقيمت في مصر.

الجولة الأولى من مباريات كأس أمم إفريقيا

أما عن حصاد الجولة الأولى من كان 2025 فقد شهدت مباريات الجولة غزارة تهديفية ملحوظة حيث سُجل 29 هدفا وكانت مواجهة تونس وأوغندا الأعلى من حيث عدد الأهداف بعد فوز نسور قرطاج 3-1.

تكررت نتيجة 2-1 في أربع مباريات شملت فوز منتخب مصر على زيمبابوي في المجموعة الثانية وتغلب جنوب أفريقيا على أنجولا في نفس المجموعة وفوز نيجيريا على تنزانيا في المجموعة الثالثة وبوركينا فاسو على غينيا الاستوائية في المجموعة الخامسة.

بينما انتهت ثلاث مباريات بنتيجة 1-0 شملت فوز الكونغو الديمقراطية على بنين وكوت ديفوار على موزمبيق، والكاميرون على الجابون مما يعكس تنوع النتائج وقوة المنافسة في البطولة حتى الآن.

مؤتمر صحفي لحسام حسن قبل مواجهة جنوب أفريقيا

وقبل موقعة جنوب أفريقيا المرتقبة عقد حسام حسن المدير الفني للفراعنة مؤتمرًا صحفيًا أكد خلاله جاهزية المنتخب واحترامه لكل المنافسين مع الإصرار على القتال من أجل النقاط الثلاث ومواصلة النتائج الإيجابية.

وأكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، جاهزية الفراعنة لمواجهة منتخب جنوب أفريقيا وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء مشددًا على أن جميع مباريات البطولة مهمة وأن المنتخب يدخل كل مواجهة بهدف الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وقال حسن إن الجهاز الفني يتعامل مع المباريات واحدة تلو الأخرى مع دراسة نقاط القوة والضعف لكل منافس موضحًا أن منتخب جنوب أفريقيا من المنتخبات القوية ويحظى بالاحترام الكامل لكن هدف المنتخب المصري دائمًا هو تحقيق نتيجة إيجابية.

ووجه المدير الفني الشكر للجماهير المصرية والمغربية على دعمهم ومساندتهم خلال مباراة زيمبابوي مؤكدًا شعور البعثة بالراحة والاستقرار في دولة المغرب الشقيقة.

وأوضح حسام حسن أن جميع اللاعبين جاهزون خاصة في مركز حراسة المرمى معبرًا عن ثقته الكاملة في كل الحراس وقدرتهم على حماية مرمى المنتخب كما أبدى سعادته بالتفاف الشارع المصري حول المنتخب ودعمه المستمر.

وأشار المدير الفني إلى أن لكل مباراة أسلوب لعب مختلف وأن دوره الأساسي هو معالجة الأخطاء حال حدوثها أثناء اللقاءات لافتًا إلى أنه سيتم حسم موقف الثنائي مصطفى محمد ومحمد حمدي خلال مران اليوم.

وأضاف أن البطولة تضم منتخبات قوية وهو أمر طبيعي مؤكدًا أن المنافسات لن تكون سهلة لكن المنتخب المصري جاهز للتحدي.

وتطرق للحديث عن أسلوب لعب منتخب جنوب أفريقيا، موضحًا أنه يشبه طريقة لعب الأندية وهي مدرسة معروفة سبق مواجهتها من خلال لقاءات الأهلي والزمالك وبيراميدز مع أندية جنوب أفريقيا.

وأكد حسام حسن أن المنتخب المصري سبق له التفوق على جنوب أفريقيا في نسخة 1998 معربا عن أمله في تكرار هذا الإنجاز كما أوضح أن تبديل إمام عاشور في المباراة الماضية جاء لأسباب فنية تتعلق بطريقة اللعب والاعتماد على مهاجم صريح.

وأعرب المدير الفني عن رضاه التام بأداء اللاعبين في مباراة زيمبابوي وعلى رأسهم محمد صلاح، مشيرًا إلى أن الأرقام والإحصائيات أكدت تفوق المنتخب وظهوره بمستوى مميز.