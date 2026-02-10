مانشستر يونايتد يبدأ البحث عن بديل كاسيميرو.. وتونالي على رأس المرشحين

بدأ نادي مانشستر يونايتد تحركاته الجادة للبحث عن بديل مناسب للنجم البرازيلي كاسيميرو، بعد الإعلان عن رحيله عن صفوف الفريق مع نهاية الموسم الحالي، في إطار خطة لإعادة هيكلة خط الوسط وتعويض أحد أعمدته الأساسية.

ويعيش مانشستر يونايتد فترة مميزة على مستوى النتائج منذ تولي مايكل كاريك القيادة الفنية، حيث حقق الفريق الفوز في آخر أربع مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، من بينها ثلاث انتصارات بارزة على حساب مانشستر سيتي وآرسنال وتوتنهام، وهو ما أعاد الفريق بقوة إلى دائرة المنافسة.

ويُعد كاسيميرو من أبرز العناصر التي ساهمت في هذا التحسن اللافت، إذ قدم مستويات قوية في وسط الملعب، بفضل قدراته الدفاعية العالية في استعادة الكرة والفوز بالالتحامات، إلى جانب إجادته التمريرات البينية المؤثرة، التي أضافت بعدًا هجوميًا لأداء الفريق. ونجح اللاعب البرازيلي هذا الموسم في تسجيل خمسة أهداف وصناعة هدفين.

وفي هذا السياق، كشفت تقارير صحفية إسبانية، نقلًا عن مصادر إنجليزية، أن مانشستر يونايتد يضع الإيطالي ساندرو تونالي، لاعب وسط نيوكاسل يونايتد، ضمن أبرز الخيارات المطروحة لتدعيم خط الوسط خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويُعد تونالي، البالغ من العمر 25 عامًا، أحد الركائز الأساسية في تشكيلة نيوكاسل تحت قيادة المدرب إيدي هاو، إلا أن اللاعب يفكر جديًا في خوض تجربة جديدة، في ظل تراجع نتائج فريقه هذا الموسم واحتلاله المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وأشارت التقارير إلى أن مهمة التعاقد مع تونالي لن تكون سهلة، في ظل القيمة المالية المرتفعة للاعب، والتي تُقدّر بنحو 115 مليون يورو، ما يضع إدارة مانشستر يونايتد أمام اختبار صعب لحسم الصفقة، خاصة في ظل سعي النادي للتعاقد مع لاعب قادر على تعويض كاسيميرو فنيًا وبدنيًا.

وبالرغم من وجود أسماء أخرى مطروحة على طاولة النادي، إلا أن تونالي يبقى الخيار الأبرز حتى الآن، مع ترقب ما ستسفر عنه تحركات مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الصيفي المقبل.