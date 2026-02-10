قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء الليلة الثانية بالعشر الأواخر من شعبان.. 8 كلمات توقظك على فرج مذهل
الحل خلال أيام.. انفراجة في أزمة محمد عواد مع الزمالك
حقيقة تسريب بيانات العاملين بمصر للطيران
مصرع 5 أشخاص في تحطم مروحية بمدينة الكفرة الليبية.. صور
بعد إعلان على مواقع التواصل.. القبض على منظم حفل جزيرة إيستن
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026
خطة كروية حتى 2038 ودعم حكومي.. عضو اتحاد الكرة يكشف تفاصيل مشروع المليوني لاعب
في 6 ساعات.. الدفاع الروسية تعلن إسقاط 20 طائرة مسيرة أوكرانية
مفاجأة.. إمام عاشور قام بتصوير حلقة رامز بعد أمم إفريقيا واختلف على الأجر
زيادة أسعار السجائر الآن 4 جنيهات رسميا بدءا من اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026
فياريال يكتسح إسبانيول برباعية في الدوري الإسباني
إصابة 13 شخصا بعقر كلب في قرية غرب تيرة بكفر الشيخ
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مانشستر يونايتد يبدأ البحث عن بديل كاسيميرو.. وتونالي على رأس المرشحين

حمزة شعيب

بدأ نادي مانشستر يونايتد تحركاته الجادة للبحث عن بديل مناسب للنجم البرازيلي كاسيميرو، بعد الإعلان عن رحيله عن صفوف الفريق مع نهاية الموسم الحالي، في إطار خطة لإعادة هيكلة خط الوسط وتعويض أحد أعمدته الأساسية.

ويعيش مانشستر يونايتد فترة مميزة على مستوى النتائج منذ تولي مايكل كاريك القيادة الفنية، حيث حقق الفريق الفوز في آخر أربع مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، من بينها ثلاث انتصارات بارزة على حساب مانشستر سيتي وآرسنال وتوتنهام، وهو ما أعاد الفريق بقوة إلى دائرة المنافسة.

ويُعد كاسيميرو من أبرز العناصر التي ساهمت في هذا التحسن اللافت، إذ قدم مستويات قوية في وسط الملعب، بفضل قدراته الدفاعية العالية في استعادة الكرة والفوز بالالتحامات، إلى جانب إجادته التمريرات البينية المؤثرة، التي أضافت بعدًا هجوميًا لأداء الفريق. ونجح اللاعب البرازيلي هذا الموسم في تسجيل خمسة أهداف وصناعة هدفين.

وفي هذا السياق، كشفت تقارير صحفية إسبانية، نقلًا عن مصادر إنجليزية، أن مانشستر يونايتد يضع الإيطالي ساندرو تونالي، لاعب وسط نيوكاسل يونايتد، ضمن أبرز الخيارات المطروحة لتدعيم خط الوسط خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويُعد تونالي، البالغ من العمر 25 عامًا، أحد الركائز الأساسية في تشكيلة نيوكاسل تحت قيادة المدرب إيدي هاو، إلا أن اللاعب يفكر جديًا في خوض تجربة جديدة، في ظل تراجع نتائج فريقه هذا الموسم واحتلاله المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وأشارت التقارير إلى أن مهمة التعاقد مع تونالي لن تكون سهلة، في ظل القيمة المالية المرتفعة للاعب، والتي تُقدّر بنحو 115 مليون يورو، ما يضع إدارة مانشستر يونايتد أمام اختبار صعب لحسم الصفقة، خاصة في ظل سعي النادي للتعاقد مع لاعب قادر على تعويض كاسيميرو فنيًا وبدنيًا.

وبالرغم من وجود أسماء أخرى مطروحة على طاولة النادي، إلا أن تونالي يبقى الخيار الأبرز حتى الآن، مع ترقب ما ستسفر عنه تحركات مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟
طريقة عمل رول الفراخ
طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية
شريف سلامة
