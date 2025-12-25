قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

إحنا منتخب مصر.. رسائل محمد صلاح قبل لقاء جنوب أفريقيا

صلاح وعمر مرموش
صلاح وعمر مرموش
يسري غازي

يستعد منتخب مصر في لمواجهة جنوب أفريقيا مساء الجمعة المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، في دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا 2025.

وفاز منتخب مصر الوطني بهدفين مقابل هدف على خصمه زيمبابوي في افتتاح دور المجموعات بعدما تأخر في المباراة بهدف دون رد قبل أن يقلب الطاولة بثنائية عمر مرموش ومحمد صلاح.
 

رسائل محمد صلاح قبل مواجهة جنوب أفريقيا 
عقد محمد صلاح، نجم منتخب مصر الوطني، جلسة مع زملائه خلال الساعات الماضية طالبهم بالتركيز طوال الـ 90 دقيقة في لقاء جنوب أفريقيا غدا، الجمعة.

وأكد صلاح أن الفوز أمام منتخب جنوب أفريقيا في مباراة الغد سيعطي دفعة قوية فى مشوار الفراعنة الكبار فى كأس أمم أفريقيا 2025 بـ المغرب.

وشدد، خلال جلسته مع زملائه، على أن روح الجماعة تصنع الفارق فى لقاء جنوب أفريقيا، وأن التأهل المبكر يمنحنا الأفضلية فى الأدوار الإقصائية فى قادم الأيام.

واختتم صلاح حديثه قائلا: “إحنا منتخب مصر وعايزين نفرح الجماهير، وكل مباراة في أمم أفريقيا لازم نعتبرها بمثابة نهائي”.
 

تاريخ مواجهات مصر وجنوب أفريقيا 
التقى منتخبا مصر وجنوب أفريقيا في 12 مواجهة، وكان التفوق الأكبر من نصيب جنوب أفريقيا أمام الفراعنة الكبار.

حقق منتخب جنوب أفريقيا 7 انتصارات، فيما امتلك منتخب مصر في جعبته 4 انتصارات، وانتهت مباراة واحدة بين مصر وجنوب أفريقيا بالتعادل.

وخاض المنتخبان بأمم أفريقيا 3 مباريات فاز خلالها الفراعنة الكبار فى مباراتين بالكان وخسارة وحيدة.

مواجهات منتخب مصر وجنوب أفريقيا كانت الأولى في دور المجموعات لنسخة عام 1996، ونجح الفراعنة الكبار في تحقيق الفوز بهدف سجله أحمد الكاس.

وفي نسخة 1998 التي أقيمت في بوركينا فاسو، التقى المنتخبان مجددًا، وتمكن الفراعنة من حسم المواجهة بهدفين مقابل هدف، سجلهما أحمد حسن وطارق مصطفى، قبل أن يتوج منتخب مصر بلقب البطولة.

أما آخر مواجهة بين المنتخبين في أمم أفريقيا، فحملت ذكرى غير سعيدة للفراعنة، بعدما فاز منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون رد، ليقصي منتخب مصر من دور الـ16 لنسخة 2019، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة ووسط جماهيره.

ويتصدر جنوب أفريقيا المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع منتخب مصر، ثم يأتي منتخب زيمبابوي ثالثا بالتساوي مع أنجولا المتذيل دون رصيد من النقاط.
 

ويعقد حسام حسن، المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا حول مباراة الفراعنة وجنوب أفريقيا للحديث عن جميع التفاصيل الفنية والاستعدادات الخاصة بلقاء الغد المرتقب في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا 2025.

ويواصل منتخب مصر استعدادته لمواجهة جنوب أفريقيا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا، وهي المباراة التي تقام غدا، الجمعة، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.
 

قائمة منتخب مصر فى كأس أمم أفريقيا
وجاءت قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس أمم أفريقيا كالتالي: 
حراسة المرمى: محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد صبحـي.

خط الدفاع: محمد هاني وأحمد عيـد ورامي ربيعة وخالد صبحي وياسر إبراهيم ومحمد إسماعيل وحسام عبد المجيد ومحمد حمدي وأحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطيـة وحمدي فتحي ومهند لاشين ومحمود صابر ومحمد شحاتة وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي.

خط الهجوم: عمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفى محمد وصلاح محسن وأسامة فيصل.

