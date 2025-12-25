قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب خلال تهنئته بعيد الميلاد يصف خصومه بـ "حثالة اليسار الراديكالي"
صدامات قوية في السعودية ومصر.. مباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025
الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية
وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم
أولويات الحكومة.. مدبولي: إدارة ملف الدين دون تحميل المواطن أية أعباء
الولايات المتحدة.. عاصفة تهدد الحياة تضرب كاليفورنيا عشية عيد الميلاد
هل استخدام شبكات الواي فاي دون إذن أكل لأموال الناس بالباطل؟.. الإفتاء توضح
15.7 مليون سائح.. خريطة مضاعفة عوائد السياحة المصرية إلى 30 مليار دولار
مستشار مجلس الوزراء: الدولة تعمل من أجل المواطن البسيط والمرحلة المقبلة لقطف ثمار الإصلاح
بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير
أستراليا: اعتقال رجل بعد تأييده لهجوم سيدني على وسائل التواصل الاجتماعي
كأس أمم أفريقيا.. محمد عبدالجليل يتوقع نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا
رياضة

قبل مواجهة جنوب أفريقيا.. محمد صلاح يخطف الأضواء في الجيم

باسنتي ناجي

شارك اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

محمد صلاح

 وظهر صلاح في الصورة من داخل صالة الألعاب الرياضية من مرانه اليومي .

وتُعد كأس أمم إفريقيا، واحدة من أهم البطولات القارية في كرة القدم، حيث تُبرز المواهب الكروية الإفريقية وتُسهم في صعود نجم العديد من اللاعبين، فضلا عن زيادة قيمتهم التسويقية. 

في هذا السياق، تم الكشف عن قائمة أعلى اللاعبين الأفارقة أجرا في كأس أمم إفريقيا 2025، والتي تُظهر الحصص المالية المرتفعة التي يتقاضاها هؤلاء النجوم.

جدير بالذكر أن النسخة الحالية من بطولة أمم أفريقيا تقام في المغرب، حيث تمتد فعالياتها من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير بمشاركة 24 منتخبا.

وتضم بطولة كأس أمم إفريقيا إلى جانب منتخب مصر، كل من تونس، جزر القمر، المغرب، الجابون، بوتسوانا، نيجيريا، بينين، غينيا الاستوائية، الجزائر، أنجولا، السودان، كوت ديفوار، زامبيا، الكونغو الديمقراطية، تنزانيا، مالي، موزمبيق، الكاميرون، زيمبابوي، أوغندا، جنوب إفريقيا، بوركينا فاسو والسنغال.

اللاعبين الأفارقة الأعلى أجرا

تصدّر الجزائري رياض محرز، لاعب نادي الهلال السعودي، قائمة اللاعبين الأعلى أجرا، حيث يحصل أسبوعياً على مبلغ يتجاوز المليون دولار، مسجلاً 1,108,740 دولار، يليه السنغالي ساديو ماني في المرتبة الثانية بأجر يبلغ 849,170 دولار أسبوعياً، فيما حل السنغالي كاليدو كوليبالي في المرتبة الثالثة بأجر قدره 737,065 دولار.

أما المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، فقد جاء في المرتبة الرابعة بأجر أسبوعي يبلغ 536 ألف دولار. 

يتبع ذلك النيجيري فيكتور أوسيمين بأجر 426,453 دولار، والمصري عمر مرموش الذي يتقاضى 395,300 دولار أسبوعياً.

قائمة الأعلى أجرا في أمم أفريقيا 

في المرتبة السابعة، يحتل الإيفواري فرانك كيسي مكانه بأجر يقدر بـ 366,218 دولار، بينما يأتي المغربي أشرف حكيمي في المرتبة الثامنة بأجر 310,348 دولار وهو ما يعد مفاجئ للبعض نظرا لكون اللاعب المغربي الأعلى في القيمة التسويقية حاليا.

كما تم إدراج السنغالي إدوارد ميندي في المرتبة التاسعة بأجر يبلغ 272,957 دولار، بينما جاء المغربي ياسين بونو في المرتبة العاشرة براتب قدره 212,391 دولار.

تستمر القائمة لتشمل مجموعة من اللاعبين المميزين، مثل المغربي ريان آيت نوري والكاميروني برايان مبويمو، وكلاهما يتقاضى 201 ألف دولار، وأيضاً المغربي نصير مزراوي براتب 180 ألف دولار، والمغربي إبراهيم دياز براتب 165 ألف دولار، والإيفواري أماد ديالو براتب 160,800 دولار.

تشير هذه الأرقام إلى التقدير المادي الكبير الذي يحظى به اللاعبون الأفارقة في الأندية الكبرى حول العالم، خاصة في الدوري الانجليزي، ما يعكس تأثيرهم وأهميتهم في عالم كرة القدم، كما يُظهر هذا أيضًا كيف أن الأندية تسعى لجذب أفضل المواهب الأفريقية لدعم فرقها.

