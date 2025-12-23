محمد صلاح يحقق إنجازا تاريخيا بهدفه القاتل أمام زيمبابوي.. ما هو؟

حقق محمد صلاح، قائد منتخب مصر، إنجازاً تاريخيا جديدا بعد أن سجل هدف الفوز في المباراة التي أقيمت ضد زيمبابوي، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

كان هدف صلاح قاتلاً، إذ جاء في الدقيقة 90 من عمر المباراة، حيث منح الفراعنة ثلاث نقاط غالية في بداية مشوارهم في البطولة.

جدير بالذكر أن منتخب الفراعنة قد فاز بهدفين مقابل هدف على خصمه زيمبابوي في افتتاح دور المجموعات.

أهداف مباراة مصر وزيمبابوي

تمكن منتخب مصر من تحقيق انتصار مهم على زيمبابوي في افتتاحية مبارياتهما بالبطولة، حيث انتهت المباراة بفوز الفراعنة بهدفين لهدف.

تقدم برينس دوبي لزيمبابوي في الدقيقة 20، بينما تعادل مرموش لمصر في الدقيقة 64، قبل أن يسجل محمد صلاح هدف الفوز في الدقيقة 91.

عزز هذا الفوز من آمال المنتخب المصري في المنافسة على اللقب، حيث تقاسم الفراعنة صدارة المجموعة مع منتخب جنوب افريقيا.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية، حيث يواجه ثلاثة منتخبات أخرى هي زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا.

إنجاز تاريخي لمحمد صلاح

أصبح محمد صلاح أول لاعب مصري يسجل في خمس نسخ متتالية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017، 2019، 2021، 2023، ثم النسخة الحالية 2025، ما يُظهر مدى استمرارية تألق اللاعب وقدرته على التسجيل في أكبر المناسبات الرياضية.

إضافة إلى تحقيقه رقمًا قياسيًا جديدًا، استطاع صلاح الوصول إلى هدفه الثامن مع منتخب مصر في هذه البطولة، متجاوزًا عددًا من الأسماء الكبيرة مثل الراحل حسن الشاذلي وطاهر أبو زيد، ومتساويًا مع أحمد حسن قائد منتخب مصر الأسبق.

وعلى صعيد آخر، يقترب صلاح من تحقيق لقب الهداف التاريخي لمنتخب مصر، إذ أصبح على بعد ستة أهداف فقط من رقم مدربه حسام حسن، الذي سجل 69 هدفًا.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

يستعد منتخب مصر لمواجهة منافسه جنوب إفريقيا في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.

تقام المباراة يوم الجمعة المقبل الموافق 26 ديسمبر في تمام الساعة الخامسة مساء، وتذاع على قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

ويتصدر جنوب إفريقيا المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع مصر الوصيف، ثم يأتي منتخب زيمبابوي ثالثا بالتساوي مع أنجولا المتذيل دون رصيد من النقاط.