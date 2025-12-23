قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار عاجل من المحكمة في طعن نادي الزمالك على قرار سحب أرض أكتوبر
سموتريتش: نتنياهو وجه بتوسيع “شرعنة” الاستيطان في الضفة الغربية
خدمات طب الأسرة المتكاملة بـ5 جنيهات فقط.. طفرة في خدمات الـتأمين الصحي الشامل
جراحة دقيقة لاستئصال "كيس سحائي" وإصلاح عيوب خلقية معقدة لرضيع بأسيوط
الذهب في الصاعد.. رسالة عاجلة من الشعبة للمقبلين على الزواج
صحة غزة: إرتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 70,942 شهيدا
البرلمان التركي يوافق على تمديد مهمة الجيش في ليبيا لمدة عامين
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن حسام حسن
5 قتلى في تحطم طائرة تابعة للبحرية المكسيكية قبالة سواحل أمريكية
المخرج حسام حامد: «كارثة طبيعية» مغامرة واقعية.. وارتجال محمد سلام دفعنا لإعادة تصوير مشهد أكثر من مرة|حوار
حقيقة نقل الكينج محمد منير للمستشفى بعد وعكة صحية
العد التنازلي بدأ.. موعد رد شهادات الـ27% من البنك الأهلي وبنك مصر رسميًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

العسيلي عن محمد صلاح: مشكلته إنه بيعمل كل حاجة بسهولة وسلاسة

محمد صلاح
محمد صلاح
منار نور

دعم الفنان محمود العسيلي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، خلال مشاركته في مباراة منتخب مصر أمام زيمبابوي في كاس أمم أفريقيا. 

وكتب العيسلي من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: “ معلومة بسيطة على الماشي كدا .. #صلاح امبارح خلق ٦ فرص منهم ٣ فرص محققة عشان اللي يقولك كان نايم طول الماتش .. مشكلته انه بيعملها بسهولة و سلاسة فأنت مابتخدش بالك.. شكرا”.



أعرب حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن سعادته الكبيرة بتحقيق الفوز على منتخب زيمبابوي في مستهل مشوار الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وجاء الانتصار بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالمجموعة الثانية، التي تضم أيضًا منتخبي جنوب أفريقيا وأنجولا.

وأكد العميد أن حصد النقاط الثلاث في بداية المشوار يُعد أمرًا بالغ الأهمية، خاصة في ظل صعوبة مباريات الافتتاح بالبطولات القارية.

إهدار الفرص سبب صعوبة اللقاء
وفي تصريحات تلفزيونية عقب المباراة، أوضح حسام حسن أن لاعبي المنتخب أضاعوا عددًا كبيرًا من الفرص المحققة، وهو ما تسبب في تعقيد المباراة أكثر من اللازم. وأكد أن منتخب مصر كان الطرف الأفضل والأجدر بالفوز، إلا أن غياب التركيز أمام المرمى منح المنافس فرصة للعودة إلى أجواء اللقاء.

قلة التركيز ومنح الثقة للمنافس
وأضاف المدير الفني: «كان في قلة تركيز وضيعنا فرص كتير جدًا، وده خلّى فريق زيمبابوي يصدق نفسه ويبذل مجهود كبير لأنه حس إن عنده فرصة». وأشار إلى أن استغلال الفرص كان سيحسم المباراة مبكرًا ويمنح اللاعبين أفضلية أكبر خلال مجريات اللقاء.

التعلم من الأخطاء والنظر للأمام
وتابع حسام حسن: «لو كان في تركيز في الفرص، كان الماتش مش هيبقى صعب بالشكل ده». مشددًا على أن الجهاز الفني سيعمل على تصحيح الأخطاء خلال التدريبات المقبلة، من أجل الظهور بشكل أفضل في المباريات القادمة.

منتخب مصر محمد صلاح امم افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

صلاح وهالاند

بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

عداد الكهرباء

محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك

باسترون داكا

محمد طارق أضا يحذر من الاحتفالات الخطرة بعد سقوط مروع للاعب زامبيا

ترشيحاتنا

بورصة الكويت

بورصة الكويت تُنهي تعاملاتها اليوم على تباين مؤشراتها

عناصر جيش الاحتلال في غزة

وزير دفاع الاحتلال: لن ننسحب بالكامل من قطاع غزة

الكاكاو

تعافي أسعار الكاكاو بعد موجة هبوط مدعومة بتوقعات تراجع المعروض

بالصور

أحسن من الجاهز.. طريقة عمل النسكافيه في البيت

طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت

أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها

أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها
أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها
أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها

هل تصدقين؟ مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة

مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة
مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة
مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك.. تفاصيل حالته الصحية

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية
قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية
قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية

فيديو

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد