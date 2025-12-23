إسلام صادق مشيدًا بـ محمد صلاح: أسطورة خالدة

أشاد الناقد الرياضي إسلام صادق بالنجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أنه مثال يحتذى به.

وكتب صادق عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "ويبقى محمد صلاح أسطورة خالدة، في كل تصرفاته وأفعاله وليس بتسجيله هدف للفوز في مرمى زيمبابوي فقط".

وسجل محمد صلاح هدف الفوز في الوقت بدل الضائع أمام زيمبابوي، ليقود منتخب مصر للفوز 2‑1 في افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

لحظة الهدف لم تمر مرور الكرام، حيث حظي النجم المصري بتغطية واسعة من الصحف والمواقع الإنجليزية، التي أبرزت أهميته للفراعنة وللمسيرة الدولية لصلاح.

الصحف الإنجليزية تتفاعل مع الهدف



وصفت الصحف الانجليزية هدف صلاح بـ”الهدف الدرامي في الوقت بدل الضائع”، مشيرة إلى أن اللاعب كان حاسمًا في إنقاذ مصر بعد بداية صعبة في المباراة. كما أشارت إلى أن هذا الهدف يعزز آمال الفريق في المنافسة على لقب البطولة، ويضع الفراعنة في موقف قوي منذ الجولة الأولى.