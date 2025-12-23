قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 23-12-2025
تفاصيل إصابة مصطفى محمد ومحمد حمدي في مباراة زيمبابوي
الأكبر في التاريخ.. ترامب يعلن بناء سفينة حربية جديدة
سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق
مندوب مصر بالأمم المتحدة: مصر ترفض التدفق غير المشروع للسلاح والمرتزقة إلى السودان
احتفالا بالفوز على زيمبابوي.. محمد صلاح ينشر صورته مع عمر مرموش
كأس أمم أفريقيا.. أول تعليق من حسام حسن بع الفوز على زيمبابوي
ياسر إبراهيم: روح الفراعنة حسمت الفوز أمام زيمبابوي
120 دقيقة رعب.. إخماد حريق مخزن الأخشاب في المرج
التحفظ على 7 ملايين جنيه من مضبوطات تجارة النقد الأجنبي
دعاء ثالث أيام شهر رجب لقضاء الحوائج والتيسير.. ردده في جوف الليل
احتفالا بالفوز على زيمبابوي.. محمد صلاح ينشر صورته مع عمر مرموش

محمد صلاح ومرموش
محمد صلاح ومرموش
يارا أمين

نشر النجم المصري محمد صلاح تجمعه بعمر مرموش عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، بعد احتفال المنتخب المصري  على زيمبابوي في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

تفاصيل مباراة مصر وزيمبابوي 

أقيمت المباراة على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية في النسخة رقم 35 من كأس الأمم الأفريقية. وبدأ اللقاء بحماس كبير من جانب منتخب زيمبابوي، الذي نجح في التقدم مبكرًا عند الدقيقة 20 عن طريق اللاعب برنس دوبى، مستغلًا ارتباك الدفاع المصري في الشوط الأول.

هدف مرموش يعيد الأمل للفراعنة

مع انطلاق الشوط الثاني، كثف المنتخب المصري من هجماته بحثًا عن العودة في النتيجة، وهو ما تحقق في الدقيقة 63 عندما نجح عمر مرموش في تسجيل هدف التعادل بعد مجهود فردي مميز وتسديدة قوية، أعادت الثقة لزملائه وأشعلت أجواء اللقاء.

محمد صلاح يحسم الفوز في الوقت القاتل

استمر ضغط المنتخب المصري حتى اللحظات الأخيرة من المباراة، وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، تمكن قائد الفراعنة محمد صلاح من تسجيل هدف الفوز القاتل، ليمنح منتخب مصر ثلاث نقاط ثمينة في بداية مشواره بالبطولة

