عمر مرموش يسجل هدفه الثانى مع الفراعنة فى كأس الأمم الأفريقية

نجح عمر مرموش، صانع ألعاب المنتخب الوطني، في مواصلة تألقه مع الفراعنة خلال مشاركاتهم القارية، بعدما سجل هدف التعادل أمام منتخب زيمبابوي في افتتاح مشوار مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وجاء هدف مرموش ليكون الثاني له في مسيرته مع منتخب مصر بالبطولة القارية، مؤكدًا قيمته الفنية ودوره المؤثر في تشكيلة الفراعنة.

تفاصيل مباراة مصر وزيمبابوي

أقيمت المباراة على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية في النسخة رقم 35 من كأس الأمم الأفريقية. وبدأ اللقاء بحماس كبير من جانب منتخب زيمبابوي، الذي نجح في التقدم مبكرًا عند الدقيقة 20 عن طريق اللاعب برنس دوبى، مستغلًا ارتباك الدفاع المصري في الشوط الأول.

هدف مرموش يعيد الأمل للفراعنة

مع انطلاق الشوط الثاني، كثف المنتخب المصري من هجماته بحثًا عن العودة في النتيجة، وهو ما تحقق في الدقيقة 63 عندما نجح عمر مرموش في تسجيل هدف التعادل بعد مجهود فردي مميز وتسديدة قوية، أعادت الثقة لزملائه وأشعلت أجواء اللقاء.

محمد صلاح يحسم الفوز في الوقت القاتل

استمر ضغط المنتخب المصري حتى اللحظات الأخيرة من المباراة، وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، تمكن قائد الفراعنة محمد صلاح من تسجيل هدف الفوز القاتل، ليمنح منتخب مصر ثلاث نقاط ثمينة في بداية مشواره بالبطولة



مرموش أفضل لاعب في اللقاء

تُوج عمر مرموش بجائزة أفضل لاعب في مباراة مصر وزيمبابوي، بعد أداء قوي ومؤثر طوال اللقاء، حيث شكّل خطورة دائمة على دفاع المنافس، وأسهم بشكل مباشر في عودة المنتخب وتحقيق الفوز الصعب.

بداية إيجابية لمشوار الفراعنة

بهذا الفوز، يحقق منتخب مصر انطلاقة إيجابية في دور المجموعات، ويؤكد عزمه على المنافسة بقوة على اللقب القاري، وسط تألق لافت لنجومه وعلى رأسهم عمر مرموش ومحمد صلاح



