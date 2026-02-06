تشكيل مودرن سبورت أمام الجونة في الدوري المصري

أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق الجونة في اللقاء الذي ينطلق بعد قليل في تمام الخامسة مساءً على ملعب خالد بشارة، فريق مودرن سبورت ضيفًا على نظيره الجونة ضمن منافسات الجولة ال١٧ من مسابقة دوري nile.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أبو جبل

خط الدفاع: علي الفيل، محمود رزق، محمد دسوقي، علي فوزي

خط الوسط: محمد صبري، محمد مسعد، علي زعزع، غنام محمد، رشاد المتولي

هجوم: حسام حسن

يجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، أحمد يوسف، أحمد مصطفى، عبد الرحمن شيكا، محمود شعبان، جودوين شيكا، خالد رضا، محمود ممدوح، ارنولد ايبا