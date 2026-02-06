18 مشجعا سنغاليا يدخلون في إضراب عن الطعام بالمغرب| اعرف السبب

كشفت تقارير إعلامية عن أخر المستجدات حول مشجعي السنغال المحتجزين فى المغرب على خلفية أحداث الشغب فى مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وتوج منتخب السنغال بلقب كأس أمم إفريقيا 2025 بعد التغلب على نظيره منتخب المغرب بهدف دون رد.

وذكرت التقارير أنمشجعي السنغال المحتجزين في المغرب على دخلوا في إضراب عن الطعام على خلفية احداث نهائي كان 2025.

وأفادت التقارير أن 18 مشجعًا سنغاليًا محتجزون في الرباط بعد الأحداث التي شهدها نهائي كأس الأمم الأفريقية أعلنوا إضرابهم عن الطعام احتجاجًا على احتجازهم في المغرب من قبل قوات الأمن.