قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على أجنبي يبيع البنزين والسولار في السوق السوداء بالجيزة
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا
مفاوضات مسقط.. رد مفاجئ من إيران على المطالبات بوقف تخصيب اليورانيوم
لأول مرة.. اتحاد الجوجيتسو: إقامة بطولة EXC منتصف فبراير
مانشستر سيتي يستعد لمواجهة ليفربول.. وجوارديولا: الموهبة في المباريات الكبيرة لا تكفي
أسعار السجائر اليوم كليوباترا بعد قرار الزيادة الجديدة للمستورد
خلافات عائلية| القبض على 4 سيدات بعد مشاجرة مع عاملة في محل ملابس بالإسكندرية
بعد انتهاء مفاوضات مسقط.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة ضد إيران
روبلوكس تحت الحظر.. البرلمان يرحّب والإعلام يناقش حماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
القبض على متورط في قتل السفير الأمريكي بمدينة بنغازي الليبية 2012
بحوزتهم 22 حدثا | ضبط 11 متهمًا لاستغلال الأطفال في التسول بالقاهرة
اختبار نوايا.. مسئول أمريكي يكشف الهدف من مفاوضات مسقط مع إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

18 مشجعا سنغاليا يدخلون في إضراب عن الطعام بالمغرب| اعرف السبب

مشجعي منتخب السنغال
مشجعي منتخب السنغال
يسري غازي

كشفت تقارير إعلامية عن أخر المستجدات حول مشجعي السنغال المحتجزين فى المغرب على خلفية أحداث الشغب فى مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وتوج منتخب السنغال بلقب كأس أمم إفريقيا 2025 بعد التغلب على نظيره منتخب المغرب بهدف دون رد.

وذكرت التقارير أنمشجعي السنغال المحتجزين في المغرب على دخلوا في إضراب عن الطعام على خلفية احداث نهائي كان 2025.

وأفادت التقارير أن 18 مشجعًا سنغاليًا محتجزون في الرباط بعد الأحداث التي شهدها نهائي كأس الأمم الأفريقية أعلنوا إضرابهم عن الطعام احتجاجًا على احتجازهم في المغرب من قبل قوات الأمن.

منتخب السنغال منتخب المغرب نهائي كأس أمم إفريقيا كان 2025 أحداث الشغب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

الذهب

جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا

المستشار ناجي شحاتة في حوار سابق مع صدى البلد

وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق

إبستين

شبح بملابس برتقالية قرب زنزانة إبستين.. كاميرا المراقبة تكشف لغزا ليلة وفاته

حالة الطقس

خلي بالك.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 6-2-2026

أسعار السجائر

قرار رسمي بزيادة أسعار السجائر لبعض الأنواع.. بكم علبة كليوبترا ومارلبورو وإل إم؟

الغندور

الغندور : الأهلي سامح إمام عاشور عشان جامد

ترشيحاتنا

جانب من الفاعليات

أسقف حلوان والمعصرة يحضر مناقشة رسالة ماجستير حول الذكاء الاصطناعي في الغرف الفندقية

مدبولي

بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء هذا الأسبوع

جانب من الفاعليات

دور الإعلام في تنمية وعي الشباب المصري.. ندوة بجامعة العاصمة

بالصور

برغم فوائده.. تحذير من مخاطر شرب الكفير بكثرة وهذه الفئات أكثر عرضة للأضرار

مخاطر الإفراط في إستهلاك مشروب الكفير
مخاطر الإفراط في إستهلاك مشروب الكفير
مخاطر الإفراط في إستهلاك مشروب الكفير

التعمد في طرقعة الأصابع يسبب مشكلة صحية خطيرة.. احذر هذه العادة

تأثير طرقة المفاصل والاصابع مع التقدم في العمر؟
تأثير طرقة المفاصل والاصابع مع التقدم في العمر؟
تأثير طرقة المفاصل والاصابع مع التقدم في العمر؟

قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم بـ الإسماعيلية

الفاعليات
الفاعليات
الفاعليات

دينا الشربيني وآسر ياسين يخطفان الأنظار.. لقطات خاصة من مسلسل «اتنين غيرنا»

مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا

فيديو

روج أسود

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

الطالب إبراهيم

بعد 45 عملية جراحية وحروق تجاوزت 75%.. طفل يستعيد الحياة بنجاح أول زراعة جلد في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد