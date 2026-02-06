أنا بطل أفريقيا وأتبرع بدمي.. مبادرة إنسانية بدعم من نجم السنغال

أطلق نجم منتخب السنغال إدريسا جاي حملة تبرع جماعي بالدم علي أن تبدأ غدا السبت بمركز نقل الدم بالسنغال.

وقال إدريسا جاي نجم منتخب السنغال عبر تصريحات صحفية: كيس دم واحد قد يكون سببًا في إنقاذ حياة إنسان ..أنا بطل أفريقيا وأتبرع بدمي.

كان بابي ثياو، مدرب المنتخب السنغالي، وجه رسالة شكر لجماهير بلاده عبر حسابه الرسمي على منصة إنستجرام، بعد قرار إيقافه وفرض غرامة مالية عليه.

وقال ثياو في منشوره: "أشكر جميع الشعب السنغالي على رسائله ودعمه الكبير منذ صدور قرار الإيقاف والغرامة المالية".

وأضاف: "وبهذه المناسبة أطلب من الجميع التوقف عن القيام بحملات جمع الأموال باسمي. أنا أفهم وأقدر لطفكم ومحبتكم وكرمكم، لكن أتمنى أن تذهب هذه الأموال لأشياء أهم وأشخاص يحتاجون فعلاً تلك المساعدات".

وتأتي تصريحات ثياو لتوضيح موقفه تجاه الدعم الجماهيري، مؤكداً على أهمية توجيه المساعدات لمن هم في حاجة حقيقية لها بدلاً من جمع الأموال باسمه.