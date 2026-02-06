قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمناسبة شهر رمضان.. الداخلية تنظم احتفالية لأسر النزلاء والمفرج عنهم
عليه 16 قضية| القبض على عاطل انتحل صفة ضابط واستولى على أموال المواطنين
تستهدف النفط والغاز.. الاتحاد الأوروبي يقترح عقوبات جديدة ضد روسيا
بعد وفاة طفل.. نائب يطالب بتشديد الرقابة على عيادات الأسنان
دجل وشعوذة.. ضبط المتهمين بالنصب على مواطنين في أسوان
سقوط نصاب ينتحل صفة ضابط شرطة للاستيلاء على أموال المواطنين
مسلسلات رمضان 2026.. طرح البوستر الجماعي لأبطال مسلسل أولاد الراعي
دعاء المغرب 19 شعبان.. كلمات تخفف عنك جبلا من الهموم
جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا
مفاوضات مسقط.. وزير خارجية إيران: الأجواء إيجابية وتوجد أزمة ثقة مع الأمريكيين
خلي بالك.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل
الاتحاد المغربي يكشف حقيقة استقالة الركراكي من تدريب المنتخب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أنا بطل أفريقيا وأتبرع بدمي.. مبادرة إنسانية بدعم من نجم السنغال

السنغالي إدريسا جاي
السنغالي إدريسا جاي
يسري غازي

أطلق نجم منتخب السنغال إدريسا جاي حملة تبرع جماعي بالدم علي أن تبدأ غدا السبت بمركز نقل الدم بالسنغال.

وقال إدريسا جاي نجم منتخب السنغال عبر تصريحات صحفية: كيس دم واحد قد يكون سببًا في إنقاذ حياة إنسان ..أنا بطل أفريقيا وأتبرع بدمي.

كان بابي ثياو، مدرب المنتخب السنغالي، وجه رسالة شكر لجماهير بلاده عبر حسابه الرسمي على منصة إنستجرام، بعد قرار إيقافه وفرض غرامة مالية عليه.

وقال ثياو في منشوره: "أشكر جميع الشعب السنغالي على رسائله ودعمه الكبير منذ صدور قرار الإيقاف والغرامة المالية".

وأضاف: "وبهذه المناسبة أطلب من الجميع التوقف عن القيام بحملات جمع الأموال باسمي. أنا أفهم وأقدر لطفكم ومحبتكم وكرمكم، لكن أتمنى أن تذهب هذه الأموال لأشياء أهم وأشخاص يحتاجون فعلاً تلك المساعدات".

وتأتي تصريحات ثياو لتوضيح موقفه تجاه الدعم الجماهيري، مؤكداً على أهمية توجيه المساعدات لمن هم في حاجة حقيقية لها بدلاً من جمع الأموال باسمه.

منتخب السنغال إدريسا جاي مبادرة التبرع بالدم كأس أمم إفريقيا منتخب المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

المستشار ناجي شحاتة في حوار سابق مع صدى البلد

وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق

إبستين

شبح بملابس برتقالية قرب زنزانة إبستين.. كاميرا المراقبة تكشف لغزا ليلة وفاته

قطع المياه

دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه عن مناطق بالدقي والعجوزة لمدة 8 ساعات اليوم

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 6-2-2026

أسعار السجائر

قرار رسمي بزيادة أسعار السجائر لبعض الأنواع.. بكم علبة كليوبترا ومارلبورو وإل إم؟

الغندور

الغندور : الأهلي سامح إمام عاشور عشان جامد

الذهب

جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا

ترشيحاتنا

وزير الخارجية العماني ونظيره الإيراني

وزير الخارجية العماني : نعتزم عقد اجتماع جديد بين طهران وواشنطن

قوات الاحتلال

الجيش الإسرائيلي يهدد بقصف مبنى في حي الزيتون ويدعو السكان إلى الإخلاء الفوري

ابستين وصديقته

زوجة بيل جيتس السابقة تعيد الجدل حول علاقته بجيفري إبستين

بالصور

التعمد في طرقعة الأصابع يسبب مشكلة صحية خطيرة.. احذر هذه العادة

تأثير طرقة المفاصل والاصابع مع التقدم في العمر؟
تأثير طرقة المفاصل والاصابع مع التقدم في العمر؟
تأثير طرقة المفاصل والاصابع مع التقدم في العمر؟

قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم بـ الإسماعيلية

الفاعليات
الفاعليات
الفاعليات

دينا الشربيني وآسر ياسين يخطفان الأنظار.. لقطات خاصة من مسلسل «اتنين غيرنا»

مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

روج أسود
روج أسود
روج أسود

فيديو

روج أسود

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

الطالب إبراهيم

بعد 45 عملية جراحية وحروق تجاوزت 75%.. طفل يستعيد الحياة بنجاح أول زراعة جلد في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد