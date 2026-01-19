مكافأة 10 ملايين دولار لمنتخب السنغال بعد التتويج بكأس أمم أفريقيا

توج منتخب السنغال بلقب كأس أمم إفريقيا 2025 بعد فوزه الصعب على منتخب المغرب بهدف دون مقابل في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الأمير مولاي عبد الله. وشهد اللقاء منافسة قوية وإثارة حتى اللحظات الأخيرة، ما جعل الفوز تاريخيًا للسنغال.





مكافأة مالية قياسية لبطل إفريقيا

منح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) منتخب السنغال جائزة مالية ضخمة، بلغت 10 ملايين دولار أمريكي، لتكون الأعلى في تاريخ البطولة. وتعادل هذا المبلغ مع 5.6 مليار فرنك غرب أفريقي، وهي عملة السنغال، ما يمثل مكافأة غير مسبوقة في تاريخ كرة القدم السنغالية.

ترتيب المكافآت المالية للفرق المتأهلة



المركز الثاني – المغرب: حصل المنتخب المغربي على 4 ملايين دولار بعد وصوله للنهائي وخسارته أمام السنغال.

المركز الثالث والرابع – نيجيريا ومصر: نال كل منهما 2.5 مليون دولار عن مشاركتهما في نصف النهائي.

المنتخبات المغادرة من ربع النهائي: حصلت كل منتخب على 1.3 مليون دولار، تكريمًا لمستواها في البطولة.



أهمية المكافآت التاريخية

تأتي هذه المكافآت المالية في إطار رفع قيمة الجوائز من قبل الكاف لدعم المنتخبات وتحفيزها على المنافسة بقوة في البطولات المقبلة. كما تعكس المكافأة السنغالية نجاح أسود التيرانغا في الوصول إلى القمة الإفريقية، وتعزيز مكانة كرة القدم السنغالية على الصعيد القاري والدولي.

بهذه الجائزة القياسية، لا يقتصر إنجاز السنغال على التتويج بالكأس فقط، بل يشمل أيضًا مكافأة مالية تاريخية تعزز الاستثمار في كرة القدم الوطنية وتفتح آفاقًا جديدة لدعم اللاعبين والمواهب الشابة



