مدرب السنغال يعتذر: لحظة غضب دفعتني لطلب خروج اللاعبين

خرج مدرب منتخب السنغال، بابي تياو، بتصريحات علنية اعترف فيها بخطئه خلال نهائي كأس أمم إفريقيا أمام المغرب، الذي انتهى بتتويج فريقه باللقب القاري على أرض المغرب.

تصرف تياو جاء بعد جدل تحكيمي واسع أثار انتقادات كبيرة، خاصة حول ركلة الجزاء المحتسبة لصالح المنتخب المغربي.

الغضب الأولي والاحتجاج على أرض الملعب

كشف تياو أن ردة فعله الأولية كانت عصبية، حيث طلب من لاعبيه التوجه إلى غرفة الملابس احتجاجًا على قرار الحكم، مؤكّدًا أن هذا التصرف لم يكن مناسبًا. وقال: «في لحظة غضب طلبت من اللاعبين الخروج، وأعتذر عن ذلك لكرة القدم».

وأضاف أن الاحتجاج لم يكن بسبب ركلة الجزاء فقط، بل أيضًا بسبب عدم احتساب هدف صحيح للسنغال قبلها، متسائلًا: «هل ركلة الجزاء صحيحة؟ خاصة أننا سجلنا هدفًا قبلها ولم يُحتسب».

تصحيح الموقف واستكمال المباراة

بعد أن هدأت الأجواء، تصرف تياو بسرعة صحح الموقف وطلب من لاعبيه العودة إلى أرض الملعب لاستكمال المباراة، مؤكدًا أن فريقه تجاوز الضغوط التحكيمية والأجواء المشحونة. وأضاف: «نعم، أحيانًا نتصرف بعصبية، لكن الأهم هو الحفاظ على روح المباراة واستكمالها بالشكل الصحيح».

الروح الرياضية وتقدير كرة القدم

أنهى مدرب السنغال تصريحاته بروح رياضية عالية، مؤكدًا احترامه لقرارات الحكام رغم الأخطاء المحتملة: «نتقبل أخطاء الحكم، فهذا وارد في كرة القدم. لا نبرر، لكن في النهاية قدمنا اعتذارنا لكرة القدم». وأكد أن المنتخب السنغالي استحق الفوز بجدارة، موجهًا رسالة قوية لكل محاولات ترجيح كفة المنتخب المغربي على أرضه وبين جماهيره.



