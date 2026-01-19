تعدي بالألفاظ وانسحاب المدرب.. خناقة في المؤتمر الصحفي بعد نهائي أمم أفريقيا

شهد المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا بين المغرب والسنغال حالة غير مسبوقة من التوتر والفوضى، بعد انتهاء المباراة التي انتهت بفوز السنغال، ما تسبب في مشهد محرج داخل القاعة الإعلامية.

هجوم لفظي من الصحفيين على مدرب السنغال

وحسب التقارير الواردة، تعرض بابي ثياو، المدير الفني لمنتخب السنغال، لهجوم لفظي حاد من جانب عدد من الصحفيين المغاربة عند وصوله إلى قاعة المؤتمر الصحفي. هذه التصرفات جاءت في ظل أجواء مشحونة نتيجة خسارة المغرب في النهائي، وهو ما أدى إلى تفاقم التوتر بسرعة.



انسحاب المدرب حفاظًا على سلامته

لم يتمكن المنظمون من تهدئة الوضع أو السيطرة على الفوضى، ما دفع ثياو إلى اتخاذ قرار سريع بالانسحاب من المؤتمر دون الإدلاء بأي تصريحات رسمية. وأوضح مراقبون أن هذه الخطوة جاءت حفاظًا على سلامة المدرب، خاصة مع تصاعد حدة الهجوم اللفظي داخل القاعة.



إلغاء المؤتمر الصحفي الرسمي

بسبب هذه الأحداث، تم إلغاء المؤتمر الصحفي وعدم عقده بالشكل التقليدي المعتاد بعد المباريات النهائية. كان من المفترض أن يتحدث ثياو عن تتويج منتخب السنغال باللقب، ويحلل مجريات المباراة، إلا أن الأجواء المشحونة حالت دون ذلك، ما جعل الحدث محط انتقادات واسعة من الإعلام والجمهور.

فتح تحقيق رسمي

من المتوقع أن تقوم الجهات المنظمة بفتح تحقيق عاجل لتحديد ملابسات الواقعة، ومعرفة أسباب اندلاع الهجوم اللفظي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث في البطولات الكبرى، التي تحظى بمتابعة جماهيرية وإعلامية كثيفة.

هذه الواقعة تعكس التوتر الكبير الذي يصاحب المنافسات النهائية، وأهمية تأهيل الإعلام والهيئات المنظمة للتعامل مع الضغوط، بما يحفظ سلامة اللاعبين والمدربين ويحافظ على صورة البطولات الكبرى.



