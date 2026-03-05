غياب محمد صبحي يجبر الزمالك علي غلق ملف الحارس الدولي

تعكف إدارة نادي الزمالك علي آلية إغلاق ملف محمد عواد حارس مرمي القلعة البيضاء تمهيدا لعودته والزود عن عرين الفارس الأبيض محليا وقاريا.

وجري إحالة محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك بعد حالة التمرد التي انتابته فى الآونة الأخيرة وبناءا على طلب معتمد جمال المدير الفني للقلعة البيضاء.

جاء ذلك نظرا لحصول محمد صبحي حارس مرمي الزمالك علي ثلاث بطاقات صفراء وغيابه عن مباريات الزمالك فى قادم الأيام إلي جانب حاجة الفارس الأبيض إلي خدمات محمد عواد لحراسة عرين القلعة البيضاء استنادا إلي خبراته الكبيرة.

وتغادر القاهرة بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى الكونغو يوم 12 مارس الجاري، استعدادا لمواجهة اوتوهو الكونغولى بذهاب دور ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأنهى مجلس إدارة الزمالك ترتيبات سفر بعثة الفريق الأول إلى الكونغو عبر طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة أوتوهو في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويواجه الزمالك أوتوهو في مباراة الذهاب عند تمام الساعة الثالثة مساء يوم السبت الموافق 14 مارس، على ستاد «ألفونس ماسامبا» في الكونغو برازفيل، وستقام مباراة العودة في السادسة مساء الأحد 22 مارس على ستاد القاهرة الدولي.

ويسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار تسهّل مهمته في لقاء الإياب بالقاهرة، ضمن مشواره نحو المنافسة على اللقب الأفريقي هذا الموسم.