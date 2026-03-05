قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سامح حسين أهداها رحلة عمرة و100 ألف جنيه.. بكاء ربة منزل على الهواء
لماذا سميت الصدقة بهذا الاسم؟.. إمام مسجد السيدة زينب يرد
ثروة مليارية.. رونالدو يتصدر قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم 2026
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
دعاء للمريض بالشفاء العاجل .. ردده قبل الإفطار يستجيب الله لك
قرار عاجل من واشنطن.. إجلاء واسع للأمريكيين مع اتساع الأزمة في الشرق الأوسط
الجيش الإيراني يعلن شن هجوم على مقر القوات الأمريكية في أربيل
قرار عاجل بشأن المتهمين في مشاجرة القليوبية
مسابقة نورانيات قرآنية على صدى البلد: سؤال اليوم الـ15 من رمضان
سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد : سأعمل على تحسين جودة الخدمات والمرافق
بناء قاعدة تعليمية قوية لطلاب الإبتدائية..وحزمة إجراءات إصلاحية|ماذا أعلن وزير التعليم؟
زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لتوفير الخبرات لحماية المنشآت بالشرق الأوسط من المسيرات
رياضة

غياب محمد صبحي يجبر الزمالك علي غلق ملف الحارس الدولي

نادي الزمالك
نادي الزمالك
القسم الرياضي

تعكف إدارة نادي الزمالك علي آلية إغلاق ملف محمد عواد حارس مرمي القلعة البيضاء تمهيدا لعودته والزود عن عرين الفارس الأبيض محليا وقاريا.

وجري إحالة محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك بعد حالة التمرد التي انتابته فى الآونة الأخيرة وبناءا على طلب معتمد جمال المدير الفني للقلعة البيضاء.

جاء ذلك نظرا لحصول محمد صبحي حارس مرمي الزمالك علي ثلاث بطاقات صفراء وغيابه عن مباريات الزمالك فى قادم الأيام إلي جانب حاجة الفارس الأبيض إلي خدمات محمد عواد لحراسة عرين القلعة البيضاء استنادا إلي خبراته الكبيرة.

وتغادر القاهرة بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى الكونغو يوم 12 مارس الجاري، استعدادا لمواجهة اوتوهو الكونغولى بذهاب دور ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأنهى مجلس إدارة الزمالك ترتيبات سفر بعثة الفريق الأول إلى الكونغو عبر طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة أوتوهو في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويواجه الزمالك أوتوهو في مباراة الذهاب عند تمام الساعة الثالثة مساء يوم السبت الموافق 14 مارس، على ستاد «ألفونس ماسامبا» في الكونغو برازفيل، وستقام مباراة العودة في السادسة مساء الأحد 22 مارس على ستاد القاهرة الدولي.

ويسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار تسهّل مهمته في لقاء الإياب بالقاهرة، ضمن مشواره نحو المنافسة على اللقب الأفريقي هذا الموسم.

الزمالك محمد عواد محمد صبحي الدوري كأس الكونفدرالية

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

ليلى عبد اللطيف

المتهم

فيريرا

سعر الدولار

أسعار الذهب اليوم

الدولار

جدول امتحانات شهر مارس 2026

النجمة نور إيهاب

مسلسل اللون الأزرق

مسلسل مولانا

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

