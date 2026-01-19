قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وليد الراكركي: أعد جماهير المغرب بتحقيق المركز الرابع في كأس العالم
ساديو ماني يكشف الكواليس: أنا من أقنعت الفريق بالعودة والقتال حتى النهاية
ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم قطارين فائقي السرعة في إسبانيا إلى 21 قتيلا.. صور
10 إجراءات عاجلة لحماية المزارعين من مخاطر التغيرات المناخية
دعاء اليوم الأول من شعبان .. ردده واغتنم الفرصة
لاعب ومدرب.. عقدة أمم أفريقيا تلاحق وليد الركراكي
إعلام عبري: واشنطن تنشر منظومة باتريوت في المنطقة لمواجهة إيران
إذاعة جيش الاحتلال: إخلاء عاجل لمستشفى وولفسون تحسبا لتصعيد عسكري مع إيران
الإيجار القديم| أزمة السكن البديل والشكاوى المتبادلة بين المالك والمستأجر.. برلماني يكشف المستجدات
الحزن والدموع يسيطران على لاعبي المغرب بعد خسارة لقب أمم إفريقيا
استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 19 يناير 2026
الركراكي: نهنئ السنغال على التتويج بأمم أفريقيا.. والمغرب سيعود بصورة أقوى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

احتفالات لاعبي السنغال بعد الفوز على المغرب والتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا.. صور

يسري غازي

إحتفل لاعبو منتخب السنغال بالفوز على المغرب داخل أرضية الملعب عقب إطلاق حكم اللقاء صافرة النهاية.

توج منتخب السنغال بلقب كأس أمم إفريقيا 2025 للمرة الثانية فى تاريخه بعد الفوز على نظيره منتخب المغرب بهدف دون رد.

ونجح بابي جاي في تسجيل الهدف الأول لصالح منتخب السنغال في مرمى منتخب المغرب، في المباراة التي تقام على ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وسجل بابي جاي الهدف في الدقيقة 94 من عمر اللقاء.

إهدار ركلة جزاء

وأهدر إبراهيم دياز ركلة جزاء لصالح منتخب المغرب في الدقيقة 90+14 احتسبها الحكم الكونغولي جان جاك ندالا على مدافع السنغال ديفو بعد تدخلها على إبراهيم دياز وجذبه من القميص داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 90+6 ليتجه الفريقين إلى الأشواط الإضافية.

هدف ملغي

وفي الدقيقة 90+2 ألغى الحكم الكونغولي جان جاك ندالا هدف لصالح منتخب السنغال بعد أن احتسب كرة خطأ على لاعب السنغال لصالح أشرف حكيمي.

إصابة نائل العيناوي

 تعرض نائل العيناوي لاعب منتخب المغرب لإصابة خطيرة خلال مواجهة منتخب السنغال، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تقام على ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط، في مواجهة مرتقبة تجمع بين اثنين من أقوى منتخبات القارة السمراء.

السنغال المغرب كأس أمم إفريقيا ساديو ماني وليد الركراكي

