احتفالات لاعبي السنغال بعد الفوز على المغرب والتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا.. صور

إحتفل لاعبو منتخب السنغال بالفوز على المغرب داخل أرضية الملعب عقب إطلاق حكم اللقاء صافرة النهاية.

توج منتخب السنغال بلقب كأس أمم إفريقيا 2025 للمرة الثانية فى تاريخه بعد الفوز على نظيره منتخب المغرب بهدف دون رد.

ونجح بابي جاي في تسجيل الهدف الأول لصالح منتخب السنغال في مرمى منتخب المغرب، في المباراة التي تقام على ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وسجل بابي جاي الهدف في الدقيقة 94 من عمر اللقاء.

إهدار ركلة جزاء

وأهدر إبراهيم دياز ركلة جزاء لصالح منتخب المغرب في الدقيقة 90+14 احتسبها الحكم الكونغولي جان جاك ندالا على مدافع السنغال ديفو بعد تدخلها على إبراهيم دياز وجذبه من القميص داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 90+6 ليتجه الفريقين إلى الأشواط الإضافية.

هدف ملغي

وفي الدقيقة 90+2 ألغى الحكم الكونغولي جان جاك ندالا هدف لصالح منتخب السنغال بعد أن احتسب كرة خطأ على لاعب السنغال لصالح أشرف حكيمي.

إصابة نائل العيناوي

تعرض نائل العيناوي لاعب منتخب المغرب لإصابة خطيرة خلال مواجهة منتخب السنغال، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تقام على ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط، في مواجهة مرتقبة تجمع بين اثنين من أقوى منتخبات القارة السمراء.