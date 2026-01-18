اشتباكات بين جماهير السنغال والمغرب فى نهائي كأس أمم إفريقيا.. شاهد

شهدت مباراة منتخب السنغال والمغرب فى نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 إشتباكات بين الجماهير فى المدرجات.

وعقب إحتساب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح المغرب دخلت جماهير السنغال فى اشتباكات مع نظيرتها المغربية.

وأصدر مدرب السنغال تعليماته إلي لاعبي أسود التيرانجا بالإنسحاب إلي غرفة خلع الملابس.

وطالب ساديو ماني زملائه بالرجوع إلي الملعب واستكمال مباراة نهائي بطولة أمم إفريقيا 2025.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح المغرب عقب شد مدافع السنغال لاعب المغرب داخل منطقة الجزاء.

وتعرض نائل العيناوي لاعب منتخب المغرب ، لإصابة خطيرة خلال مواجهة منتخب السنغال، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تقام على ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط، في مواجهة مرتقبة تجمع بين اثنين من أقوى منتخبات القارة السمراء.