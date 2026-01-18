عائدة من المغرب.. بعثة المنتخب تصل مطار القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي بعثة المنتخب المصري، عائدة من المغرب بعد الخروج من بطولة الأمم الأفريقية، بعدما حسم منتخب نيجيريا المركز الثالث والميدالية البرونزية للبطولة، بعد الفوز على منتخب مصر بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح مساء السبت.

منتخب مصر يعود من المغرب

وصلت بعثة المنتخب، قادمة على متن طائرة خاصة، تسيرها الناقل الوطني مصر للطيران، وسيتم إنهاء إجراءات خروج المنتخب من صالة 4 بمطار القاهرة المخصصة للرحلات الخاصة، وسط تسهيلات كبيرة من رجال شركة ميناء القاهرة الجوي ورجال أمن المطار.

وبدأ قبل قليل، أسر بعض اللاعبين في الوصول إلى صالة المطار استعدادا لوصول لاعبي بعثة المنتخب، فيما ينتظر فريق إداري من المنتخب أمام صالة المطار لحظة وصولهم.

ونجح منتخب نيجيريا في حسم المركز الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية، في بطولة أمم إفريقيا بعد التغلب على المنتخب المصري 4-2 ، بركلات الترجيح في اللقاء الذي جمع بينهما منذ قليل على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء لتحديد المركز الثالث فى بطولة أمم أفريقيا 2025.

سيطر التعادل السلبي على أحداث المباراة التي جمعت بين منتخب مصر ونيجيريا ، في اللقاء الذي يجمع بينهما الأن على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء لتحديد المركز الثالث فى بطولة أمم أفريقيا 2025.

وشهدت بداية المباراة محاولة هجومية أولى لمصر بعرضية أرضية من الجبهة اليسرى عن طريق تريزيجيه ، إلى داخل منطقة الجزاء وصلت بشكل مباشر للحارس ستانلي نوابيلي.

وشهدت الدقيقة السادسة توقف المباراة لإصابة إمام عاشور لاعب المنتخب الوطني.

واستحوذ المنتخب المصري علي أحداث أول 30 دقيقة من خلال شن الهجمات المتتالية علي مرمي منتخب نيجيريا من أجل إحراز هدف التقدم ، حيث شهدت الدقيقة ٢٨ محاولة هجومية خطيرة لمصر بعرضية أرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها محمد صلاح بتسديدة مباشرة تصدى لها الحارس ستانلي نوابيلي وأنقذ مرماه من هدف محقق.

وأحرز أكور أدامز هدف تقدم منتخب نيجيريا في الدقيقة 37 بعد عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق صامويل شوكويزي إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أكور أدامز برأسية سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى وألغي حكم المباراة هدف تقدم منتخب نيجيريا بعد الرجوع لتقنية الـ var بداعي التدخل العنيف على حمدي فتحي لاعب المنتخب الوطني وحصول لعب منتخب نيجيريا على بطاقة صفراء من نصيب بول أونواتشو

وشهدت بداية أحداث الشوط الثاني هدف ملغي لصالح نيجيريا بداعي التسلل على أكور أدامز صانع الهدف وسط ضغط هجومي من أجل إحراز هدف التقدم .

وشهدت أحدث الشوط الثاني ضغط هجومي مكثف من لاعبي منتخب نيجيريا وسط تألق حارس المنتخب الوطني مصطفي شوبير الذي نجح في التصدي لهدف محقق بعد تسديدة قوي عن طريق رافائيل أونيديكا لاعب نيجيريا من على حدود منطقة الجزاء

وفى الدقيقة 60 دفع حسام حسن بالثنائى عمر مرموش ومحمود صابر بدلا من زيزو وتريزيجيه، كما دفع بإبراهيم عادل بدلا من مصطفى محمد فى الدقيقة 74.

ولجاء المنتخبين إلي ركلات الزاء من أجل حسم الفائز وتحديد بطل المركز الثالث لبطولة أمم إفريقيا 2025