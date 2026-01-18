حازم إمام: منتخب مصر حقق مكاسب فنية واضحة رغم الإخفاق في التتويج

أشاد حازم إمام، نجم الزمالك السابق، بما قدمه منتخب مصر خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، مؤكدًا أن نتائج الفراعنة جاءت أفضل من التوقعات، خاصة في ظل الظروف التي سبقت البطولة.

وكان منتخب مصر قد ودع المنافسات بعد الخسارة أمام السنغال في الدور نصف النهائي، ثم السقوط أمام نيجيريا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وفي تصريحات إذاعية عبر «أون سبورت إف إم»، أكد حازم إمام أن الوصول إلى الدور نصف النهائي يُعد خطوة إيجابية وتحسنًا واضحًا في المستوى، مشيرًا إلى أن كثيرين كانوا يتوقعون خروج المنتخب مبكرًا من البطولة التي أقيمت في كوت ديفوار.

وأوضح إمام أن منتخب نيجيريا يُعد من أقوى المنتخبات المشاركة في البطولة، إلا أنه أثنى على أداء منتخب الفراعنة، لا سيما في الشوط الأول من مواجهة نيجيريا، حيث تفوق الفراعنة في الاستحواذ وصناعة الفرص.

وأضاف أن الفارق الفني بين منتخبي السنغال ونيجيريا واضح، معتبرًا أن أزمة منتخب مصر الحقيقية ظهرت خلال مواجهة السنغال، بسبب التراجع الدفاعي المبالغ فيه، ما أثر على الأداء الهجومي.

واختتم نجم الزمالك السابق تصريحاته بالتأكيد على أهمية التحلي بالواقعية، مشددًا على أن ما قدمه منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية يمثل تطورًا ملحوظًا، ويُعد خطوة في الاتجاه الصحيح خلال المرحلة المقبلة.