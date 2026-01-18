قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

ضربة للسنغال قبل نهائي إفريقيا.. إصابة الظهير الأيمن تُجبر الجهاز الفني على تعديل التشكيل

منتخب السنغال
منتخب السنغال
إسلام مقلد

أصيب الظهير الأيمن لـ منتخب السنغال كريبان دياتا، بشكل مفاجئ، في أثناء عمليات الإحماء التي سبقت انطلاق مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 أمام منتخب المغرب؛ ما أجبر الجهاز الفني لأسود التيرانجا على إجراء تعديل اضطراري في التشكيل الرسمي قبل وقت قليل من بداية اللقاء.

وأكدت مصادر داخل المنتخب السنغالي أن دياتا شعر بآلام عضلية حادة خلال الإحماء، حالت دون قدرته على استكمال الاستعدادات؛ ليقرر الجهاز الفني استبعاده على الفور، تفاديًا لتفاقم الإصابة، خاصة في ظل حساسية المواجهة النهائية.

ارتباك دفاعي

وتسبب غياب دياتا في ارتباك فني داخل معسكر السنغال؛ نظرًا لدوره المؤثر على الجانب الأيمن دفاعيًا وهجوميًا، ليضطر الجهاز الفني لإعادة ترتيب أوراقه وتعديل الخطة التكتيكية بما يتناسب مع التغيير المفاجئ، في محاولة للحفاظ على التوازن أمام منتخب المغرب صاحب الأرض والجمهور.

ويأتي هذا التطور، قبل واحدة من أقوى مباريات البطولة، حيث يسعى منتخب السنغال للحفاظ على لقب أمم أفريقيا، في وقت يطمح فيه منتخب المغرب لاستغلال عاملي الأرض والدعم الجماهيري لتحقيق اللقب القاري الثاني له، وسط أجواء مشحونة وترقب كبير من الجماهير الإفريقية.

تشكيل منتخب السنغال

جاء تشكيل منتخب السنغال معتمدًا على عناصر الخبرة والقوة البدنية، إلى جانب السرعة والمهارة في الخط الأمامي، في إطار سعي سيسيه للحفاظ على اللقب القاري ومواصلة الهيمنة السنغالية على كرة القدم الإفريقية. 

تشكيل السنغال لمواجهة المغرب

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: ديوف- نياخاتي - موسى سار - وإسماعيل دياتا

خط الوسط: إدريسا جاي - باب ماتار جاي - كامارا

خط الهجوم: ، ساديو ماني - نيكولاس جاكسون - نداي

منتخب السنغال السنغال كريبان دياتا نهائي كأس الأمم الإفريقية منتخب المغرب أسود التيرانجا

ازالة تعدي
ازالة تعدي

بتكلفة 30 مليون جنيه.. افتتاح أقسام العمليات الجراحية والعظام والأطفال بمستشفى السعديين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد انبساط .. لاروسي تتعاون مجددًا مع محمد قماح في أغنية «أنا نجمة»

لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح

مياه الشرقية تنافش مع مديرية الشباب والرياضة رفع الوعي لدى النشء

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

