ببلاش.. القنوات المفتوحة لنقل نهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

تتجه أنظار الجماهير الكروية في القارة الإفريقية والعالم العربي، مساء اليوم، نحو المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، التي تجمع بين منتخبي المغرب والسنغال، في مواجهة تاريخية يسعى خلالها كل منتخب لكتابة فصل جديد في سجلات البطولة القارية.

ويدخل منتخب المغرب، هذا اللقاء الحاسم، بطموحات كبيرة؛ بحثًا عن استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 1976، إذ لم يتوج بالبطولة سوى مرة واحدة فقط في تاريخه.

ويأمل أسود الأطلس في استغلال عامل الأرض والجمهور، والدعم الجماهيري الكبير؛ لتحقيق اللقب الثاني له، وإنهاء انتظار دام قرابة 5 عقود.

منتخب السنغال

في المقابل، يخوض أسود التيرانجا، النهائي، بهدف تعزيز مكانته بين كبار القارة، بعدما توج بلقبه الأول في النسخة قبل الأخيرة من البطولة على حساب منتخب مصر، ويسعى اليوم إلى إضافة لقب ثانٍ، يؤكد تطوره، وثبات مستواه القاري خلال السنوات الأخيرة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب والسنغال

مع اقتراب صافرة البداية، يزداد بحث الجماهير عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب والسنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، لمتابعة هذا الحدث الكروي الكبير دون اشتراك.

القناة الجزائرية الأرضية

وأكدت كل من القناة الجزائرية الأرضية، وقناة المغربية الرياضية، نقل المباراة النهائية بشكل مجاني؛ ما يمنح الجماهير في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فرصة متابعة اللقاء المرتقب.

القناة الجزائرية الأرضية تنقل المباراة عبر القمر الصناعي نايل سات، على التردد 11680، بمعدل استقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 3/2، مع شفرة بيس 110000000000.

قناة المغربية الرياضية

كما تنقل قناة المغربية الرياضية المباراة عبر نايل سات أيضًا، على التردد 11157، بمعدل استقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، لتكون متاحة للجماهير المغربية والعربية لمتابعة النهائي القاري.

قنوات بين سبورتس القطرية

وعلى صعيد القنوات المشفرة، تتولى شبكة قنوات بين سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات البطولة، بث اللقاء النهائي عبر قناتي beIN sports Max 1 وbeIN sports Max 2.

معلقين نهائي كأس الأمم الإفريقية بين المغرب والسنغال

أسندت شبكة بين سبورتس، مهمة التعليق على أحداث المباراة النهائية، إلى المعلق المغربي جواد بده، عبر قناة beIN sports Max 1، بينما يتولى المعلق التونسي عصام الشوالي التعليق عبر قناة beIN sports Max 2؛ ليمنحا الجماهير أجواءً حماسية تتناسب مع قيمة وأهمية النهائي الإفريقي المنتظر.

ويُنتظر أن يشهد نهائي أمم إفريقيا 2025 مواجهة قوية ومثيرة بين منتخبين من أبرز قوى القارة، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، وسط ترقب جماهيري واسع لمعرفة من سيعتلي عرش الكرة الإفريقية في ختام البطولة.