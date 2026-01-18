تشكيل السنغال لمواجهة المغرب في نهائي أمم أفريقيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب السنغال، التشكيل الرسمي لأسود التيرانجا لمواجهة منتخب المغرب، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، والمقرر إقامتها على ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط، في قمة إفريقية منتظرة تجمع بين بطل النسخة الماضية وصاحب الأرض.

وجاء تشكيل منتخب السنغال معتمدًا على عناصر الخبرة والقوة البدنية، إلى جانب السرعة والمهارة في الخط الأمامي، في إطار سعي سيسيه للحفاظ على اللقب القاري ومواصلة الهيمنة السنغالية على كرة القدم الإفريقية.

تشكيل السنغال لمواجهة المغرب

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: ديوف- نياخاتي - موسى سار - وإسماعيل دياتا

خط الوسط: إدريسا جاي - باب ماتار جاي - كامارا

خط الهجوم: ، ساديو ماني - نيكولاس جاكسون - نداي،

ويدخل منتخب السنغال المباراة بطموح تحقيق لقب جديد يؤكد مكانته كأحد أقوى منتخبات القارة، في مواجهة منتخب المغرب الساعي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل استعادة الكأس الغائبة منذ عقود، ما يجعل النهائي مرشحًا ليكون واحدًا من أقوى نهائيات كأس الأمم الإفريقية في السنوات الأخيرة.