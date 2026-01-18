تشكيل المغرب لمواجهة السنغال في نهائي أمم أفريقيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب المغرب، بقيادة وليد الركراكي، التشكيل الرسمي لأسود الأطلس استعدادًا لمواجهة منتخب السنغال، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية، والمقرر إقامتها على ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط، في مواجهة مرتقبة تجمع بين اثنين من أقوى منتخبات القارة السمراء.

وجاء تشكيل المنتخب المغربي معتمدًا على مزيج من الخبرة والعناصر الشابة، في ظل رغبة واضحة من الركراكي في فرض أسلوب هجومي متوازن، مع الحفاظ على الصلابة الدفاعية التي ميزت مشوار الفريق طوال البطولة.

تشكيل المغرب

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي - نايف أكرد - جمال حركاس ماسينا - نصير مزراوي،

خط الوسط: بلال الخنوس- العيناوي - صيباري

خط الهجوم: براهيم دياز - عبد الصمد الزلزولي - أيوب الكعبي

ويدخل منتخب المغرب المباراة مدفوعًا بعاملي الأرض والجمهور، سعيًا للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، والأولى منذ إنجاز عام 1976، في حين يصطدم بطموحات منتخب السنغال الباحث عن تأكيد هيمنته القارية وإضافة لقب جديد إلى سجله.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، في ظل القيمة الفنية الكبيرة للتشكيلين، وما تحمله المواجهة من صراع تكتيكي منتظر بين مدرستين كرويتين من الأقوى في القارة الإفريقية.