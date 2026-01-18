ياسين بونو ينقذ المغرب ويحرم السنغال من هدف مؤكد بنهائي كأس أمم إفريقيا

أنقذ ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب، في بداية مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، عرينه، من هدف سنغالي مؤكد.

وأبعد ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب، كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء، حيث نجح حارس أسود الأطلس في حرمان منتخب السنغال من هدف مؤكد.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب المغرب، بقيادة وليد الركراكي، التشكيل الرسمي لأسود الأطلس في مواجهة منتخب السنغال، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وجاء تشكيل المنتخب المغربي معتمدًا على مزيج من الخبرة والعناصر الشابة، في ظل رغبة واضحة من الركراكي في فرض أسلوب هجومي متوازن، مع الحفاظ على الصلابة الدفاعية التي ميزت مشوار الفريق طوال البطولة.