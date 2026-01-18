قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: ترامب فرض رسوما جمركية على أقرب حلفائه الأوروبيين في الناتو
أحمد موسى: 25 يناير يوم عيد الشرطة والوعي المصري في مواجهة التحديات
وزير الصحة السوداني يعلن احتواء مرض الكوليرا في معظم الولايات
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم
ترامب يطلق «مجلس السلام» لتجاوز الدور التقليدي لمجلس الأمن
عياد رزق: رسالة ترامب للرئيس السيسي تؤكد مكانة مصر ودورها في استقرار المنطقة
أحمد مجاهد: إطلاق جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية بقيمة نصف مليون جنيه
بين ترانيم الكنائس ودفء القلقاس.. مصر تحتفل بليلة الغطاس في أبرد ليالي طوبة
بمشاركة أحمد حجازي .. نيوم يتفوق على الهلال السعودي 1-0 في الشوط الأول
عبدالعاطي: إسرائيل ما زالت تعرقل دخول المساعدات والمستلزمات الطبية
ظاهرة جوية تبدأ الساعة 3 فجرًا والصغرى تصل 1.. تحذير عاجل من الأرصاد
ضربة للسنغال قبل نهائي إفريقيا.. إصابة الظهير الأيمن تُجبر الجهاز الفني على تعديل التشكيل
ثقة كبيرة جدًا..الغندور يعلق على اختيار الكاف الكونغولي ندالا حكمًا للمباراة النهائية

ندالا
ندالا
يارا أمين

علق الإعلامي خالد الغندور على إسناد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مهمة إدارة المباراة النهائية إلى الحكم الكونغولي ندالا، في خطوة تعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها قدراته التحكيمية من جانب لجنة الحكام بالكاف.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “ندالا  الكونغولي حكما للمباراة النهائية و كان حكما للمباراة الإفتتاحية  و دي ثقة كبيرة جدا من لجنة الحكام في الإتحاد الأفريقي”.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية إلى العاصمة المغربية الرباط، حيث يحتضن ملعب مولاي عبد الله المواجهة المرتقبة بين منتخبي السنغال والمغرب، في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

 ومن المقرّر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم الأحد، في مباراة ينتظرها الملايين داخل القارة السمراء وخارجها، لما تحمله من إثارة وقيمة فنية كبيرة.

نجح المنتخب المغربي في بلوغ المباراة النهائية بعد مواجهة قوية أمام منتخب نيجيريا في الدور نصف النهائي.

 وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، قبل أن يحسم المنتخب المغربي بطاقة التأهل عبر ركلات الترجيح بنتيجة 4-2، ليؤكد صلابته الدفاعية وقدرته على حسم المواجهات الكبرى.

ومن المتوقع أن يلعب المغرب المباراة بتشكيل كالتالي :

تشكيل المغرب المتوقع ضد السنغال

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: نصير مزراوي - نايف أكرد - رومان سايس - صلاح الدين

خط الوسط: عز الدين أوناحي - سفيان أمرابط - إلياس العيناوي

خط الهجوم: إبراهيم دياز - سفيان رحيمي - إسماعيل الصيباري
 

فيما وصل المنتخب السنغالي إلى النهائي بعد فوز ثمين على منتخب مصر بنتيجة 1-0 في نصف النهائي.

 وقدم “أسود التيرانجا” أداءً منظمًا وقويًا مكنهم من حسم اللقاء لصالحهم، ليضربوا موعدًا ناريًا مع المغرب في نهائي لا يقبل القسمة على اثنين.

ومن المتوقع أن يلعب منتخب السنغال المباراة النهائية بتشكيل كالتالي :

تشكيل السنغال المتوقع ضد المغرب

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: كيربين دياتا - مامادو سار - موسى نياخاتي - ماليك ضيوف

خـط الوسط: إدريسا جانا جاي - بابي جاي - لامين كامارا

خط الهجوم: ساديو ماني - إليمان نداي - نيكولاس جاكسون.

ازالة تعدي
محافظ الشرقية
لاروسي ومحمد قماح
مياة الشرب بالشرقية
عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بامي

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات الموقف الإسرائيلي في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: النزوح الداخلي.. أزمة صامتة

