أسطورة السنغال يوجه رسالة هامة للجماهير قبل مواجهة المغرب

طالب الحاج ضيوف، أحد أساطير منتخب السنغال، الجماهير بالهدوء قبل نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025، والذي سيجمع بين بلاده والمغرب الليلة.

وقال ضيوف، فى تصريحات نقلها موقع "البطولة" المغربى، على أن النهائي يمثل حدثًا كرويًا استثنائيًا، لكنه يظل فى النهاية مباراة كرة قدم، لا ينبغي أن تكون سببًا للتوتر أو الخلاف، قائلاً إن العلاقات بين السنغال والمغرب أعمق وأكبر من نتيجة لقاء واحد داخل المستطيل الأخضر.

وأضاف أن كرة القدم وُجدت لتقريب الشعوب لا لإثارة الفتن، مطالبًا الجماهير بالتحلي بالهدوء وضبط النفس، وعدم الانسياق وراء أي استفزازات محتملة قبل أو أثناء المباراة.

وأبدى ضيوف ثقته الكبيرة في لاعبي منتخب بلاده، مؤكدًا أنهم معتادون على خوض مثل هذه المباريات الكبرى، ويتمتعون بخبرات عالية وهدوء أعصاب، مشيرًا إلى أن المنتخب السنغالي يملك عناصر قادرة على التعامل مع ضغوط النهائيات.